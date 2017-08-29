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FETÖ'nün MİT korkusu mesajlara yansıdı

FETÖ'nün Ege Bölgesi'ndeki yeni yapılanmasına ilişkin derinleştirilen soruşturmada deşifre edilen gizli haberleşme programı COCO mesajları, FETÖ'deki dağılma ve panik havasını ortaya koydu.

FETÖ'nün MİT korkusu mesajlara yansıdı

FETÖ'nün Ege Bölgesi'ndeki yeni yapılanmasına ilişkin derinleştirilen soruşturmada deşifre edilen gizli haberleşme programı COCO mesajları, FETÖ'deki dağılma ve panik havasını ortaya koydu.

29 Ağustos 2017 Salı 14:45
FETÖ'nün MİT korkusu mesajlara yansıdı

İZMİR(AA) - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün Ege Bölgesi'ndeki yeni yapılanmasının deşifresi sürüyor.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato'nun koordinesinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında deşifre edilen mesajlarda, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla dağılma ve çökme noktasına gelen örgüt üyelerinin panik içinde olduğu belirlendi.

Örgütün Ege Bölgesi'nde yeniden yapılanması için gizli haberleşme programı COCO aracılığıyla oluşturulan gruba, "Bu da geçer ya hu" takma adıyla üst düzey yöneticinin gönderdiği mesaj, FETÖ'nün, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) çalışmasından duyulan korkuyu gözler önüne seriyor.

Kırmızı nokta, ateş sembolü ve ünlem işaretleri ile "herkesin dikkatine" denilerek "yeni bir bilgi notu" başlığıyla paylaşılan mesajda MİT uyarısı yapılıyor.

Örgütün MİT korkusu mesajda

Ege Bölgesi'nde "Altın Şehir" adı altında yeni yapılanmaya giden FETÖ'nün faaliyetlerinin ortaya çıkarıldığı operasyonda deşifre edilen mesajda, üst düzey örgüt üyesinin kod adı kullanarak yaptığı bir paylaşım dikkati çekti. Paylaşım, güvenlik güçlerinin FETÖ ile mücadelede ele geçirdiği bilgi ve belgeler ile etkin pişmanlık yasasından yararlanan gizli tanıkların ifadelerinin örgüt üyelerine korku ve panik yaşattığını ortaya koydu.

MİT'in çalışmasından dolayı panikleyen örgütün üst düzey yöneticisinin gönderdiği mesajda, "MİT itirafçılardan bir ekip kurarak yeni bir çalışma başlatmış. Çalışma şu şekilde: 'Gizlenenler nasıl gizleniyorlar, siz eskisi gibi ziyaret edin bize haber verin.' demişler. Herkes dikkatli olsun." ifadelerini kullandığı tespit edildi.

Dağılmayı önlemek için din sömürüsü

Aynı gruba gönderilen mesajlarda, örgüt üyelerini bir arada tutmaya yönelik motive edici paylaşımlar da yer alıyor.

Mesajlarda, örgüt üyelerine, düzenlenen toplantılar dışında gelen mesajlara itibar etmemeleri tavsiyesinde bulunuluyor. Örgüt mensuplarından "Ben yandım başkası da yansın." anlayışıyla hareket ederek itirafçı olmamaları istenilen mesajlarda, bu şekilde davranıp "Ahiretimizi bertaraf etmeyelim." ifadesiyle dini değerler üzerinden de sömürü yapılması dikkati çekiyor.

Anahtar Kelimeler:
FETÖFETÖ/PDYİzmir Cumhuriyet BaşsavcılığıMİTÖrgüt üyesiTerör örgütüTürkiye
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