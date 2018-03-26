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FETÖ'nün sözde abisine hapis cezası

Şanlıurfa'da örgütün "astsubaylardan sorumlu abisi" olduğu iddiasıyla yargılanan eski öğretmene 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

FETÖ'nün sözde abisine hapis cezası

Şanlıurfa'da örgütün "astsubaylardan sorumlu abisi" olduğu iddiasıyla yargılanan eski öğretmene 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

26 Mart 2018 Pazartesi 23:24
FETÖ'nün sözde abisine hapis cezası

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, örgütün "astsubaylardan sorumlu abisi olduğu" iddiasıyla yargılanan eski öğretmen 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Özgür Arı ve avukatı katıldı.

Mahkeme başkanı, sanığın yaklaşık bin 500 kez ByLock programına erişim sağladığının ve örgütün "Halil" kod adlı astsubaylardan sorumlu sözde abisi olduğunun belirlendiğini söyledi.

Sanık Arı ise ByLock tespit ve değerlendirme tutanağındaki verileri kabul etmeyerek programı kullanmadığını öne sürdü.

Tahliye talebinde bulunan Arı, "Ben ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Abilik de yapmadım." dedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın örgüt yöneticileri tarafından görevlendirildiğinin tespit edildiğini belirterek, deliller ışığında üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Muhabir: Rauf Maltaş

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Türkiye
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