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FETÖ'nün sözde 'Sakarya il imamı' tutukladı

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "il imamı" olduğu iddiasıyla Balıkesir'de yakalanan zanlı ile eşi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

FETÖ'nün sözde 'Sakarya il imamı' tutukladı

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "il imamı" olduğu iddiasıyla Balıkesir'de yakalanan zanlı ile eşi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

16 Mart 2018 Cuma 23:28
FETÖ'nün sözde 'Sakarya il imamı' tutukladı

SAKARYA (AA) - Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, örgütün "Sakarya il imamı" olduğu değerlendirilen A.E. ile örgüt içinde faaliyet gösterdiği belirlenen eşi B.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öne sürülen şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin, Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde örgüt üyeliğinden yargılanmaları devam eden davadan tahliye edildikleri, çift hakkında örgüt yöneticiliği değerlendirilmelerinin ardından yeniden gözaltına alındıkları öğrenildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 6 Mart'ta Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen operasyonda, "Sakarya il imamı" olduğu değerlendirilen firari A.E. ile örgüt içinde faaliyet gösterdiği belirlenen eşi B.E yakalanarak Sakarya'ya getirilmişti.

Muhabir: Ömer Faruk Cebeci

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Türkiye
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