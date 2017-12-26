FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

KARS (AA) - Kars merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 askerden 11'i tutuklandı.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanması soruşturması kapsamında 25 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kars, Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Düzce, Edirne, Hakkari, Kahramanmaraş, Erzincan, Sivas ve Tekirdağ'da eş zamanlı yapılan operasyonda 3 yarbay, 1 binbaşı, 4 yüzbaşı, 9 üsteğmen, 8 astsubay olmak üzere toplam 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 25 zanlıdan 11'i tutuklandı, 14 kişi ise etkin pişmanlık yasası hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirtmeleri üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Muhabir: Cüneyt Çelik