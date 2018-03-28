FETÖ'nün 'yargıdaki beyni' hakim karşısında

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, eski Adalet Akademisi Başkanı ve Yargıtay üyesi Hüseyin Yıldırım, hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık Yıldırım ile avukatı katıldı.

Özeti okunan iddianamede, sanığın öğrencilik yıllarından beri dahil olduğu terör örgütü üyeliği faaliyetlerini hakimlik mesleğinde de sürdürdüğü, örgüt toplantılarına katılıp himmet topladığı, bu toplantılarda örgüt üyelerinin faaliyetlerini gizlilik içinde sürdürmeleri yönünde talimat verdiği belirtildi.

Yıldırım'ın ayrıca, TBMM'de özellikle terörle ilgili yasa tasarılarının kanunlaşmaması için kulis faaliyeti yürüttüğü, Adalet Akademisi Başkanıyken terör örgütü lideri Fetullah Gülen ile Pensilvanya'da görüştüğü, 2010 HSYK seçiminde aday belirlenmesinde aktif rol oynadığı ifade edildi.

Yargıtay üyesi seçildikten sonra divan üyelerinin ve daire başkanlarının seçilmesinde belirleyici olduğu, örgütün yargı yapılanması üst konseyinde görev yaptığı belirtilen Yıldırım'ın, yargıda alınacak kararların belirlendiği ve heyet şeklinde çalışan örgüt biriminin "taktiksel beyin takımı"nda yer aldığı, örgütün yargıya sızmasında etkin olduğu, Adalet Bakanlığı, Adalet Akademisi ve Yargıtayda örgütün özel görevli yöneticisi konumunda bulunduğu kaydedildi.

Savunma için söz verilen Yıldırım, iddianame ve tensip zaptı dışındaki bilgi ve belgelerin kendilerine gönderilmediği gerekçesiyle savunmaya hazırlanamadığını öne sürdü ve süre istedi.

Mahkeme Başkanı Burhan Karaloğlu ise sanığa ve avukatına bu belgeleri mahkemeden talep edip etmediklerini sordu.

Sanık avukatı, belgeleri talep etmediklerini, UYAP'ta yaşanan sıkıntı nedeniyle de bunları göremediklerini söyledi.

Başkan Karaloğlu, yasaya göre sanığa iddianame ve tensip zaptının gönderildiğini, diğer dosyalarla ilgili de kısıtlama bulunmadığını, talep eden tüm sanıklara bunların iletildiğini, talep etmeleri halinde kendilerine de verileceğini bildirdi.

Verilen aranın ardından toplanan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ayrıca sanığa talep ettiği belgelerin gönderilmesi, savunmasını hazırlaması için süre verilmesi kararlaştırıldı. Duruşma 24 Temmuz'a bırakıldı.