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FETÖ'nün yeni taktiği 'Falcon üzerinden online görüşme'

FETÖ'nün, örgüt üyelerinin bir araya gelmesini önlemek, dikkat çekmemek amacıyla şifreli haberleşme ağı "Falcon" üzerinden "online görüşme" seansları düzenlediği ortaya çıktı.

FETÖ'nün yeni taktiği 'Falcon üzerinden online görüşme'

FETÖ'nün, örgüt üyelerinin bir araya gelmesini önlemek, dikkat çekmemek amacıyla şifreli haberleşme ağı "Falcon" üzerinden "online görüşme" seansları düzenlediği ortaya çıktı.

19 Mart 2018 Pazartesi 16:08
FETÖ'nün yeni taktiği 'Falcon üzerinden online görüşme'

ANKARA (AA) - Kemal Karadağ - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), mensuplarının bir araya gelmelerini önlemek, dikkat çekmemek amacıyla şifreli haberleşme ağı "Falcon" üzerinden "online görüşme" seansları düzenlediği belirlendi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, darbe girişiminden önce "ByLock" adlı şifreli haberleşme programını kullanan örgüt üyeleri son dönemde ise bir başka şifreli haberleşme ağı "Falcon"u kullanmaya başladı. Örgüt tarafından, mensuplarının bir araya gelmelerini, dikkat çekmelerini engellemek amacıyla program üzerinden "online" görüşmeler yapılması kararlaştırıldı.

Örgüt üyeleri, "ByLock" benzeri özelliklere sahip kriptolu uygulama "Falcon"a, kendilerine verilen kullanıcı adları üzerinden giriş yaptı. Örgüt üyelerinin bir arada ve aynı anda görüşmelerini sağlamak için program üzerinden çok sayıda grup oluşturuldu.

"Online görüşme" adı verilen iletişim seansları sırasında örgütün yeni talimatları aktarıldı.

Deşifre edilen mesaj içeriklerine göre görüşmelerde örgütle ilgili sorunlar ve alınması gereken tedbirler tartışıldı, "Gaybubet" olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik çeşitli emirler verildi.

Görüşmelerde, örgüt üyeleri, kendilerine yönelik herhangi bir operasyon öncesinde yapmaları gerekenler konusunda bilgilendirildi.

Anahtar Kelimeler:
AnkaraFalconFETÖTürkiye
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