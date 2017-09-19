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FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanması hakim karşısında

Kırklareli'nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 47 eski emniyet personeli hakim karşısına çıktı.

FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanması hakim karşısında

Kırklareli'nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 47 eski emniyet personeli hakim karşısına çıktı.

19 Eylül 2017 Salı 13:35
FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanması hakim karşısında

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma", "silahlı terör örgütü" yöneticiliği ile örgütün haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla dava açılan, aralarında şube müdürü, komiser, komiser yardımcısı ve polis memurlarının 41'i tutuklu 47 eski emniyet personelinin yargılanmasına başlandı.

Kırklareli Halk Eğitim Merkezi salonunda oluşturulan 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, 41'i tutuklu ve 4 tutuksuz sanık hakim karşısına çıktı.

Polis ekipleri, duruşma dolayısıyla salon çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Sanık yakınları, duruşma salonunun önünde kurulan kontrol noktasında üst araması yapıldıktan sonra salona alındı.

Tutuklu 38 sanık, duruşma salonuna ceza infaz kurumu aracıyla getirilirken, 3 sanık da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemi ile mahkemeye katıldı.

Sanıkların kimlik tespiti ile başlayan duruşmada, Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame mahkeme başkanı tarafından okundu.

İddianamede sanıklar hakkında, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 10 yıldan 15'er yıla kadar, "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Bu arada, dosya kapsamında yargılamasına başlanılan firari iki sanığın ise yakalanmasına çalışılıyor.

Muhabir: Özgün Tiran, Ufuk Ertop

Anahtar Kelimeler:
FETÖPDYSoruşturmaTürkiye
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