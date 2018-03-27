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FETÖ/PDY'nin 'izdivaç' yapılanmasına operasyon: 17 gözaltı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 10 ilde FETÖ/PDY'nin "izdivaç" yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

FETÖ/PDY'nin 'izdivaç' yapılanmasına operasyon: 17 gözaltı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 10 ilde FETÖ/PDY'nin "izdivaç" yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

27 Mart 2018 Salı 10:43
FETÖ/PDY'nin 'izdivaç' yapılanmasına operasyon: 17 gözaltı

MERSİN (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "izdivaç" yapılanmasına yönelik Mersin merkezli 10 ilde yapılan operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada, örgütün gizli haberleşme programı ByLock yazışmaları üzerinde detaylı incelemeler yapıldı.

Yazışmalarda, örgüt içi evlendirme konusunda bulgular tespit edilmesi üzerine 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Mersin başta olmak üzere Adana, Kayseri, Manisa, Bingöl, Gaziantep, Konya, Diyarbakır, Samsun ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerden 17'si yakalandı.

Firari bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Muhabir: Sezgin Pancar

Anahtar Kelimeler:
ByLockFETÖ/PDYGözaltıIzdivacTürkiye
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