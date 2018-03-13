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FETÖ/PDY'nin jandarma mahrem yapılanmasına operasyon: 25 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, bazıları muvazzaf 25 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ/PDY'nin jandarma mahrem yapılanmasına operasyon: 25 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, bazıları muvazzaf 25 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

13 Mart 2018 Salı 10:20
FETÖ/PDY'nin jandarma mahrem yapılanmasına operasyon: 25 gözaltı kararı

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, bazıları muvazzaf 25 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığına yönelik mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında; 7 albay, 8 yarbay, iki üsteğmen ve 3 teğmen ile 5 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Gözaltına alınanlar, ifade işlemleri için Emniyete getirildi.

Hakkında gözaltı kararı alınanların bir kısmının muvazzaf, bazılarının ise ihraç edilmiş ya da emekli olmuş kişiler oldukları öğrenildi.

Muhabir: Serdar Açıl, Zafer Fatih Beyaz


Anahtar Kelimeler:
FETÖPDYTürkiye
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