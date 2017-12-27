BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 19 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü/kontörlü telefonlar üzerinden mahrem imamlar ile irtibat kurdukları iddia edilen 22 astsubay ve uzman çavuş gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, jandarma komutanlıklarında görevli 43 zanlının, ankesörlü/kontörlü telefonlar üzerinden mahrem imamlarla irtibat kurdukları tespit edildi.

İncelemede 9 kişi hakkında soruşturma bulunduğunu belirleyen güvenlik güçleri, çoğunluğu halen görevde bulunan 34 astsubay ve uzman çavuşun yakalanması için Balıkesir ile Adıyaman, Ağrı, Ankara, Aydın, Bingöl, Denizli, Elazığ, Hakkari, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Mardin, Samsun, Sivas ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 22 kişi gözaltına alındı.

Diğer zanlıların yakalanması için güvenlik güçlerinin çalışmaları sürüyor.

Muhabir: Seyhan Kırıcı