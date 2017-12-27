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FETÖ'ye "ankesörlü telefon" operasyonu: 22 gözaltı

Balıkesir merkezli 19 ilde, ankesörlü telefonlar üzerinden mahrem imamlar ile irtibat kurdukları öne sürülen 22 astsubay ve uzman çavuş yakalandı.

FETÖ'ye "ankesörlü telefon" operasyonu: 22 gözaltı

Balıkesir merkezli 19 ilde, ankesörlü telefonlar üzerinden mahrem imamlar ile irtibat kurdukları öne sürülen 22 astsubay ve uzman çavuş yakalandı.

27 Aralık 2017 Çarşamba 16:25
FETÖ'ye

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 19 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü/kontörlü telefonlar üzerinden mahrem imamlar ile irtibat kurdukları iddia edilen 22 astsubay ve uzman çavuş gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, jandarma komutanlıklarında görevli 43 zanlının, ankesörlü/kontörlü telefonlar üzerinden mahrem imamlarla irtibat kurdukları tespit edildi.

İncelemede 9 kişi hakkında soruşturma bulunduğunu belirleyen güvenlik güçleri, çoğunluğu halen görevde bulunan 34 astsubay ve uzman çavuşun yakalanması için Balıkesir ile Adıyaman, Ağrı, Ankara, Aydın, Bingöl, Denizli, Elazığ, Hakkari, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Mardin, Samsun, Sivas ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 22 kişi gözaltına alındı.

Diğer zanlıların yakalanması için güvenlik güçlerinin çalışmaları sürüyor.

Muhabir: Seyhan Kırıcı

Anahtar Kelimeler:
Ankesörlü TelefonBalıkesirFETÖ/PDY OperasyonuTürkiye
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