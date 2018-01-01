"Fiat, yerli üretimden satışlarda sektör lideri"

İSTANBUL (AA) - MÜCAHİD EKER - Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç, "Fiat markasının iç pazardaki satışlarının yaklaşık yüzde 90'ı, fabrikamızda ürettiğimiz araçlardan oluşuyor. Yerli üretimden satışlarda yine sektörün lideri durumundayız." dedi.

Altan Aytaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otomotiv pazarının 2017'yi önceki yıl olduğu gibi 1 milyona yakın satış rakamıyla kapatacağını öngördüklerini bildirdi.

Aytaç, "2016 sonunda gerçekleşen ÖTV artışı ve kur etkisine rağmen bir önceki yıla yakın bir pazar büyüklüğü elde etmiş olmamız Türkiye'de otomotiv sektörünün potansiyelini da ortaya koyması açısından memnuniyet verici." diye konuştu.

Fiat markası olarak, yenilenen otomobil ve hafif ticari araç ürün gamları, tüm yurda yayılmış güçlü bayi teşkilatları ve en iyi müşteri deneyimini yaşatmak üzere sürekli geliştirdikleri hizmetleriyle 2017 yılında da Türkiye otomotiv pazarındaki iddialarını sürdürdüklerini kaydeden Aytaç, şöyle dedi:

"Egea projesi 2017'de de lokomotif görevi gördü. Fiat Egea, bugün hala Türkiye'nin en çok tercih edilen modeli olma başarısını sürdürüyor. Lansmanından bu yana geçen 2 yıllık süreçte, Egea ailesinin satış adedi 85 bine erişti. Sadece 2017 yılı içerisinde kasım ayına kadar 40 binden fazla satış gerçekleştirdik."

Aytaç, 2017 yılında Fiat 500 ailesinin 60'ıncı yaşını kutladıklarını hatırlatarak, 60'ıncı yıla özel Anniversario modelini pazara sunduklarını, ayrıca ailenin sevilen üyesi 500L modelinin yenilenerek pazardaki yerini aldığını ve Fiat 124 Spider modelinin Türkiye tanıtımını gerçekleştirdiklerini anlattı.

- "Pazar payımızı geçen yıla oranla 2 puan artırdık"





Altan Aytaç, şunları kaydetti:

"Geniş ürün gamımızda her ürünün kendi pazarı ve kendi müşteri profiline daha çok odaklanabilmek için özellikle binek ve ticari araç ayrışmasını hedefledik. Ticari ürün gamımızı Fiat Professional markası altında topladık. Fiorino ve Doblo modellerimiz sınıflarındaki liderliklerini sürdürdü. Fiat Fiorino'nun model yelpazesine sonbaharla birlikte yeni bir benzinli motor seçeneği daha sunduk.



2017'yi, yılın başındaki beklentilerimizin üzerinde bir performansla kapatacağımızı öngörüyoruz. Pazar payımızı 2016'ya oranla yaklaşık 2 puan artırarak 2017'yi hedeflerimiz doğrultusunda, lider oyunculardan biri olarak kapatıyoruz. Öte yandan, Fiat markasının iç pazardaki satışlarının yaklaşık yüzde 90'ı, fabrikamızda ürettiğimiz araçlardan oluşuyor. Yerli üretimden satışlarda yine sektörün lideri durumundayız."

2018 için beklentilerinin Türkiye otomotiv pazarının 2017'ye paralel bir şekilde yine 1 milyon seviyesinde gerçekleşeceği yönünde olduğunu ifade eden Aytaç, "Fiat ve Fiat Professional markaları olarak tüm modellerimizle müşterilerimiz için daha fazla değer yaratmaya, yeni hizmetler sunmaya ve pazardaki varlığımızı güçlendirmeye devam edeceğiz." dedi.



