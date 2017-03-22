Fidye çetesini araç kamerası çökertti: İzmir'de nefes kesen takip

JANDARMA'DAN NEFES KESEN OPERASYON

FİDYE ÇETESİ BUNU HİÇ BEKLEMİYORDU

KUYUMCULAR OPERASYONLA KURTARILDI

Buca'da bir kuyumcu ile arkadaşını fidye için kaçıran 11 kişilik çetenin oyununu, araç kamerası bozdu. İki işadamının kaçırıldığı otomobile monteli araç kamerasının görüntüleri, cetenin çökertilmesini sağladı.İzmir'in Buca ilçesinde kuyumcu ile arkadaşını trafik kazası süsü vererek kaçırıp, fidye almak isteyen 11 kişilik çete jandarma tarafından çökertildi.Çete üyelerinin kuyumcunun otomobiline çarparak kaçırılma anı otomobildeki araç kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Ekipler, kamera görüntülerinden çete üyelerine ulaştı.İzmir'deki filmleri aratmayan olay Buca'da meydana geldi. Liderliğini M.B.'nin yaptığı organize suç örgütü, kuyumculuk yapan Ö.K ve M.U'yu kaçırıp fidye istemek için plan yaptı.M.B. ve arkadaşları, Tınaztepe mevkiinde içinde Ö.K ve M.U'nun bulunduğu otomobile çarpıp kaza süsü verdi. Araç içerisinden inen 5 çete üyesi, kuyumcularla tartıştı.Tartışma sonrası çetenin diğer üyeleri ikinci bir araçla gelerek Ö.K ve K.U'yu silah zoruyla otomobile bindirip kaçırdı. Dağ evine iki kişiyi kaçıran çete üyeleri, ailelerinden fidye istemek için ikinci bir plan daha yaptı.Kazanın olduğu bölgeden geçen bir vatandaş yol ortasında kaza yapmış bir araç olduğunu ihbar etti. Olay yerine giden jandarma ekipleri yaralı, olmadığını, araç içerisinde de kamera bulunduğunu tespit etti.Kazanın oluş şeklini belirlemek için kamera kaydını inceleyen ekipler, olayın kaza değil kaçırılma olduğunu tespit etti. Araç kamerasının, çete üyelerinin kuyumcuların otomobiline kasıtlı olarak çarpıp, silahla kaçırdığı saniye saniye kayıt edildiği belirlendi.Araç plakasından kuyumcuların bilgilerine ulaşan jandarma Ö.K ve K.U'nin ailesinden fidye istendiği ve dağ evinde tutulduğunu belirledi.Kaçırılan kişilere ve çete üyelerini tespit eden jandarma operasyon düzenledi. Operasyonda Ö.K ve K.U. kurtarılırken 11 çete üyesi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili çete lideri M.B'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi ise aranıyor.