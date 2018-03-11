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Fikriye ninenin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme sevinci

Mersin'de ikamet eden 105 yaşındaki Fikriye Çam, yıllardır tanışmak istediği Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmenin mutluluğunu yaşıyor.

Fikriye ninenin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme sevinci

Mersin'de ikamet eden 105 yaşındaki Fikriye Çam, yıllardır tanışmak istediği Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmenin mutluluğunu yaşıyor.

11 Mart 2018 Pazar 13:59
Fikriye ninenin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme sevinci

MERSİN - SERKAN AVCI

Mersin'de ikamet eden ve yıllardır tanışmak istediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün bir araya gelen 105 yaşındaki Fikriye Çam, hayalinin gerçeğe dönüşmesinin mutluluğunu yaşıyor.

Eşi Derviş Çam'ı 1985 yılında kaybetmesinin ardından doğup büyüdüğü Mardin'den ayrılıp Mersin'deki çocuklarının yanına yerleşen Çam, hayatına bu kentte devam etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük sevgi duyan ve tanışmayı çok isteyen Çam'ın hayali dün gerçek oldu.

Çam, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dün AK Parti Mersin 6. Olağan İl Kongresi'nin düzenlendiği Servet Tazegül Spor Salonu'nda buluşup bir süre sohbet etti. Erdoğan da Fikriye ninenin elini öperek hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Ben onu evladım gibi seviyorum"

Fikriye Çam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluştuğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek, büyük bir heyecan yaşadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek için uzun yıllardır beklediğini anlatan Çam, "O çok iyi bir insan, Allah onu muvaffak etsin. Ben Erdoğan'ı 2002 seçiminden sonra ilk kez görmüştüm. O günden beri seviyorum onu. Ben onu evladım gibi seviyorum. O benim oğlum, evladımdan farkı yok. Benim gözüm onu çok aradı sonunda görmek nasip oldu." dedi.

Erdoğan'ı görünce duygulandığını dile getiren Çam, "Hem Türkçe hem de Arapça sohbet ettik. Beni hiç ihmal etmedi. Benimle çok ilgilendi." diye konuştu.

Çam, Erdoğan'ın kendisine "halen genç olduğunu" söylediğini anlatarak, "Duygulandım bir anda, orada ettiğimiz sohbette çok mutlu oldum, çok heyecanladım. Allah biliyor onu ne kadar sevdiğimi. Benden ona dua etmemi istedi. Ben zaten ona hep dua ediyordum, bundan sonra da etmeye devam edeceğim." ifadesini kullandı.

"Ninem uzun yıllardır bunun hayalini kuruyordu"

Fikriye Çam'ın torunu Çiğdem Pekduran da "Ninem uzun yıllardır bunun hayalini kuruyordu. 'Keşke beni biri onun yanına götürse' diye sürekli bize istekte bulunuyordu. Bir gün öncesinde de sabaha kadar uyumadı, kalktığında ise özenle üstünü giyinerek hazırlandı. Kongrede kalabalık nedeniyle ümidini kesecek gibi olmuşta ama sonunda kurduğu bu hayali gerçek oldu."

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanFikriye ÇamMersinTürkiye
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