Filipinler'deki tropikal tayfunda ölü sayısı 45'e çıktı

ZAMBOANGA (AA) - Filipinler'de etkili olan tropikal Tembin (Vinta) tayfununun neden olduğu sel ve heyelanlarda ölü sayısı 45'e yükseldi.

Zamboanga del Norte bölgesinde Sibuco Belediye Başkanı Bong Edding, Anungan köyünde 30 kişinin sel sularına kapıldığını, 5'inin cesetlerinin bulunduğunu, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Polis yetkilileri Lanao del Norte ve Lanao del Sur bölgelerinde 40'dan fazla kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Filipinler'de geçen hafta etkili olan Urduja fırtınasının yol açtığı sel ve heyelanlarda 40'tan fazla kişi yaşamını yitirmiş, felaket nedeniyle yaklaşık 20 milyon dolar zarar oluşmuştu.

Ülkede her yıl Pasifik kaynaklı 20'ye yakın tayfun ve fırtına etkili oluyor.

Muhabir: Gamze Türkoğlu Oğuz