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Filistin Başbakanının konvoyuna bombalı saldırı

Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah'ın, Gazze'ye düzenlediği ziyaret sırasında hedef alınan konvoyunda meydana gelen bombalı saldırıda yara almadan kurtulduğu bildirildi.

Filistin Başbakanının konvoyuna bombalı saldırı

Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah'ın, Gazze'ye düzenlediği ziyaret sırasında hedef alınan konvoyunda meydana gelen bombalı saldırıda yara almadan kurtulduğu bildirildi.

13 Mart 2018 Salı 14:25
Filistin Başbakanının konvoyuna bombalı saldırı

GAZZE (AA) - Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah'ın, Gazze'ye düzenlediği ziyaret sırasında hedef alınan konvoyunda meydana gelen bombalı saldırıda yara almadan kurtulduğu bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze'ye giden Filistin Başbakanı Hamdallah ile kendisine eşlik eden Filistin İstihbarat Başkanı Macid Ferec'in konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıda 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

WAFA'ya göre, olayın ardından Filistin yönetiminden yapılan açıklamada, söz konusu patlamanın sorumluluğunun Hamas'a ait olduğu ifade edildi.

Olayda yara almadan kurtulan Filistin Başbakanı Hamdallah, Gazze'de açılışına katılmak üzere geldiği su arıtma tesisine geçti.

Hamdallah, açılışta yaptığı konuşmada, suikast girişimine maruz kaldığını belirterek, "Gazze'ye girişimiz sırasında konvoyumuzda üç araç hasar gördü. Bu durum Filistin uzlaşı sürecine olan bağlılığımızı artıracak ve Gazze'ye gelmeye devam edeceğiz." dedi.

Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezzam ise yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'deki güvenlik güçlerinin patlamanın sebebini araştırdığı belirtilerek, Hamdallah'ın konvoyunun yoluna devam ettiği kaydedildi.

Öte yandan Filistin İstihbarat Başkanı Ferec ise olayın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Hamdallah'ın konvoyunu hedef alan saldırının kim tarafından yapıldığına ilişkin tarafları suçlamanın erken olduğunu belirtti.

Ferec, söz konusu saldırının Filistin ulusal birliğini hedef aldığını vurgulayarak, "Sanırım bir tarafı suçlamak için erken. Ancak her kim burada hakimse toprakların güvenliğine ilişkin tam sorumluluğu alır." dedi.

Hamas'ın güvenliği sağlamaya ilişkin sorumluluğuna işaret eden Ferec, saldırıyı "korkakça" nitelendirerek, "Bu saldırı uzlaşı sürecine ilişkin çabaları engellemeyecektir." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Esat Fırat


Anahtar Kelimeler:
DünyaGazzeHamdallahPatlama
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