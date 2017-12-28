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'Filistinli cesur kız' Temimi'ye destek gösterisine müdahale

İsrail askerleri, "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi Temimi'ye destek gösterisi düzenleyen Filistinlilere, göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiyle müdahale etti.

'Filistinli cesur kız' Temimi'ye destek gösterisine müdahale

İsrail askerleri, "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi Temimi'ye destek gösterisi düzenleyen Filistinlilere, göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiyle müdahale etti.

28 Aralık 2017 Perşembe 16:58
'Filistinli cesur kız' Temimi'ye destek gösterisine müdahale

RAMALLAH (AA) - İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi Ahed et-Temimi'ye destek gösterisi düzenleyen Filistinlilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiyle müdahale etti.

Batı Şeria'dan çok sayıda Filistinli, geçen hafta gözaltına alınan 16 yaşındaki Temimi ile annesi Neriman ve kuzeni Nur Naci et-Temimi'ye destek amacıyla Ramallah yakınlarındaki Ofer Askeri Cezaevi'nin önünde toplandı.

Filistinli kadın eylemcilerin çağrısıyla düzenlenen gösteriye İsrail askerleri müdahale etti.

Teyzesi de gözaltına alındı

Göz yaşartıcı gazla plastik ve gerçek mermi kullanan İsrail askerleri, müdahale sırasında Ahed'in teyzesi Menal et-Temimi ile aktivist Cemil el-Bergusi'yi gözaltına aldı.

"İsrail askerine kafa tutan Filistinli cesur kız"

İsrail askerleri, 19 Aralık'ta Filistinli Ahed et-Temimi ve annesini, bir gün sonra da kuzenini gözaltına almıştı.

"İsrail askerine kafa tutan Filistinli cesur kız" olarak dünya gündemine gelen Ahed, 2012 yılında ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği meydan okuyan tavrı nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.

İsrail hapishanelerinde 300 kadarı çocuk, yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.

Muhabir: Qays Abu Samra,Mehmet Nuri Uçar

Anahtar Kelimeler:
Ahed Et-TemimiBatı ŞeriaDünya
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