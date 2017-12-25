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Filistinli Temimi ailesinin gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı

İsrail askeri mahkemesi, "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi 16 yaşındaki Filistinli Ahed et-Temimi ile annesi Neriman ve kuzeni Nur Naci et-Temimi'nin gözaltı sürelerini 4 gün daha uzattı.

Filistinli Temimi ailesinin gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı

İsrail askeri mahkemesi, "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi 16 yaşındaki Filistinli Ahed et-Temimi ile annesi Neriman ve kuzeni Nur Naci et-Temimi'nin gözaltı sürelerini 4 gün daha uzattı.

25 Aralık 2017 Pazartesi 23:43
Filistinli Temimi ailesinin gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı

RAMALLAH (AA) - İsrail askeri mahkemesi, "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi 16 yaşındaki Filistinli Ahed et-Temimi ile annesi Neriman ve kuzeni Nur Naci et-Temimi'nin gözaltı sürelerini 4 gün daha uzattı.

İşgal altındaki Batı Şeria’da yer alan Ramallah kentinin batısındaki Ofer Askeri Mahkemesi, Temimi ailesinin gözaltı süresinin 4 gün daha uzatılmasına karar verdi.

Mahkemede Temimi’nin babasıyla konuşmasına izin verilmezken, 13 askerin Temimi’yi çevreledikleri ve ayaklarına zincir bağlandığı görüldü.

Mahkeme başkanı, Temimi’nin avukatı Sical Kok Efifi’nin müvekkillerinin serbest bırakılması talebini reddetti.

Temimi, mahkemedeki oturumun sonlanmasının ardından, “Kahrolsun işgal gücü!” şeklinde slogan attı.

Filistinli kız çocuğu Temimi’nin babası Basim et-Temimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “İsrail savcılığının öne sürdüğü tüm gerekçeler asılsızdır ve hiçbir dayanağı yoktur. Mahkeme de şekilden ibaret olup işgal gücünün bir malzemesidir. İsrail aşırı sağını razı etmeye çalışıyor.” ifadelerini kullandı.

İsrail polisi de yaptığı yazılı açıklamada, Ahed ile annesi ve kuzeninin gözaltı sürelerinin 4 gün uzatıldığını teyit etti.

Muhabir: Eshat Fırat, Turgut Alp Boyraz


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