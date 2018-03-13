Film ve dizilerde yer alan keşana ilgi arttı

TRABZON (AA) - DUYGU AVUNDUK - Karadeniz Bölgesindeki kadınların günlük hayatta başörtüsü olarak kullandıkları keşan bezi, film ve diziler sayesinde popüler oldu.

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) iş birliğiyle 2010 yılında başlatılan projeyle, kullanımının daha da yaygınlaştırılması planlanan keşan bezi, Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü'nce modernize edilip katalog haline getirilerek, halkın beğenisine sunuluyor.

Tahta tezgahlarda sarı, kırmızı, beyaz ve siyah renklerle dokunan keşan bezi, enstitünün grafik tasarım ve giyim üretim teknolojisi alanında görevli öğretmenler, Ayasofya Cami alt katında bulunan el sanatları atölyelerinde, kadınların günlük hayatta başörtüsü olarak kullandıkları bezden kıyafet, bereket kuşları, yastık kılıfları, yelekler, masa örtüsü, çanta ve cep telefonu kılıfı gibi ürünler yapıyor.

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Sibel Karabina, AA muhabirine yaptığı açıklamada, enstitü olarak unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını yaşatmayı ve farklı ürünler oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Son yıllarda özellikle Karadeniz Bölgesinde çekilen film ve dizilerin keşana olan ilgiyi artırdığını dile getiren Karabina, "Televizyonda seyrettiğimiz dizilerde keşanın kullanılması, özellikle gençlerimizin talep etmesinde önemli bir rol oynuyor. Önümüz yaz sezonu olduğu için daha şimdiden Trabzon'a gelen yerli ve yabancı turistleri bizlerden keşan talep ediyor." dedi.

Yaz mevsimi için hazırlıklara başladıklarını ifade eden Karabina, "Turistler, artık keşanı sadece başörtüsü olarak değil, farklı renk ve modellerde de satın alarak, kullanabilecekler." diye konuştu.

"Sipariş üzerine Trabzonspor'un renklerinden oluşan fular dokuyoruz"

Karabina, Alacahan ve'ndeki satış ofislerinde keşandan yapılan ürünlere yoğun ilgi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"İŞKUR işbirliğiyle yapılan meslek edindirme kursu kapsamında keşan kursuna katılan kadınlara sertifika verdik. Girişimci iş adamlarımız ve kadınlarımızdan gelecek taleplere göre keşandan yaptığımız ürünleri daha da artırmayı hedefliyoruz. Bunun dışında enstitü olarak tanıtıcı fuarlarda yer alıp, sergilere katılarak keşandan yaptığımız yeni ürünlerimizin tasarımlarını beğeniye sunuyoruz. Merserize iplerden yapılan ve orijinal renkleriyle dokunan keşanları farklı renklerde de dokuyoruz. Sipariş üzerine Trabzonspor'un renklerinden oluşan fular dokuyoruz. Kursiyerlerimiz, öğrencilerimiz ve personelimizle birlikte aldığımız siparişlerle üretime destek vermekteyiz."

Atölyelerimizde çalışan eğitimcilere, mesleklerinin, annelerinden miras kaldığını dile getiren Karabina, "Usta öğreticilerimiz, annelerinin yanı başında, tezgahların ayak ucunda bu işi öğrenerek, büyüdüler. Anneden kıza geçen bir meslek olarak okulumuzda bunun devamını getiriyorlar. Keşanları hem atölyede dokuyorlar hem de öğrenci ve kursiyerlerine bu işi anlatarak, gelecek nesillere keşan dokumayı öğretiyorlar." dedi.

Özyar: "Turist sayısı, her geçen gün artıyor"

Ayasofya El Sanatları Atölyesi Satış Ofisi Sorumlusu Sibel Özyar da Ayasofya'nın tarihi bir müze olmasından dolayı satış ofisine gelen yerli ve yabancı turist sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

Özellikle bahar mevsiminin yaşandığı şu günlerde Trabzon'a gelen turistlerin genellikle el sanatlarına ilgi gösterdiğini anlatan Özyar, "Enstitü olarak satıştan ziyade el sanatlarını korumayı ve tanıtmayı amaçlıyoruz. Burada keşanların, dokuma tezgahından vitrine gelene kadar yapılan aşamalarını gördükçe, turistlerin ilgileri daha da artıyor." şeklinde konuştu.

Özyar, son zamanlarda yörede çekilen Karadeniz dizilerinin ilgi görmesiyle keşan talebinde de gözle görülür bir artış olduğunu dile getirerek, "(Dizideki örtülerden var mı) sorularıyla karşılaşıyoruz. Biz keşanın aslını bozmadan biraz daha modernleştirerek, farklı ürünler de yapıyoruz. Dizilerde ve sosyal medyada yayınlanan keşan sahneleri, ilgiyi artırdı. Kimisi aksesuar olarak, kimisi de ev dekoru için alıyor." ifadelerini kullandı.

Özyar, fiyatların oldukça uygun olduğunu sözlerine ekledi.