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Firari '17 Aralık' savcıları hakkında kırmızı bülten çıkarılacak

FETÖ/PDY tarafından 17 Aralık soruşturmasında usulsüzlükler yapıldığına ilişkin Yargıtay'da görülen davada, firari sanıklar Öz, Kara ve Yüzgeç hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verildi.

Firari '17 Aralık' savcıları hakkında kırmızı bülten çıkarılacak

FETÖ/PDY tarafından 17 Aralık soruşturmasında usulsüzlükler yapıldığına ilişkin Yargıtay'da görülen davada, firari sanıklar Öz, Kara ve Yüzgeç hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verildi.

27 Kasım 2017 Pazartesi 17:37
Firari '17 Aralık' savcıları hakkında kırmızı bülten çıkarılacak

ANKARA - (AA) Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) tarafından 17 Aralık soruşturmasında usulsüzlükler yapıldığı gerekçesiyle eski savcılar Zekeriya Öz, Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç hakkında açılan ve Yargıtay 16. Ceza Dairesinde görülen davada, firari sanıklar hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verildi.

Yargıtay'da görülen duruşmada, sanıklar Öz, Kara ve Yüzgeç hakkındaki yakalama emirlerinin infaz edilmediği belirtildi.

Mahkeme bu nedenle sanıklar hakkında kırmızı bülten çıkarılması için İnterpol'e yazı yazılmasını kararlaştırdı.

İddianame

Eski savcılar Zekeriya Öz, Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç hakkında hazırlanan 557 sayfalık iddianamede, şüpheli Zekeriya Öz'ün ''Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "Görevi kötüye kullanma", "Resmi evrakta sahtecilik", "Haberleşmenin gizliliğini ihlal etme", "Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenilmesi ve kayda alınması", "Özel hayatın gizliliğini ihlal", "İftira", "Suç uydurma", "Nitelikli dolandırıcılık", "Nitelikli tehdit", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarına azmettirmeden 27,5 yıldan 72 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

İddianamede, şüpheli Kara hakkında ''Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Görevi kötüye kullanma", "Resmi belgede sahtecilik", "Haberleşmenin gizliliğini ihlal", "Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması", "Özel hayatın gizliliğini ihlal", "İftira", "Suç uydurma", "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 20,5 yıldan 62 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Muhabir: Ferdi Türkten-Aylin Sırıklı

Anahtar Kelimeler:
Celal Kara Ve Mehmet YüzgeçFETÖ/PDYTürkiyeYargıtay 16. Ceza DairesiZekeriya Öz
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