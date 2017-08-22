Fırat Kalkanı bölgesinde cami ve mescitler restore ediliyor

CERABLUS/BAB (AA) - Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu'nun terör örgütü DEAŞ'ten kurtardığı Halep'in Cerablus ile Bab ilçesinde örgütün zarar verdiği cami ve mescitler restore edilerek ibadete kazandırılıyor.



Cerablus Vakıflar Müdürü Musa el-İbrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Diyanet Başkanlığının desteğiyle Cerablus'ta 7 ile Kandura beldesinde 2 caminin restorasyonunu yaptıklarını söyledi.

İlçe ve çevresindeki 11 çadır kentte çadır camilerin bulunduğunu belirten İbrahim, "Bölgedeki her çadır kentte bir çadır camimiz var. Bu camilerimizi, yerlerinden olan Suriyelilerin ibadetlerini daha rahat yapabilmeleri için açtık. Çadır kentlerde erkek din görevlilerimizin yanında kadınların sorularını cevaplayacak kadın din görevlilerimiz de mevcut." ifadesini kullandı.



Çadır kentlerde Kur'an eğitimi

Çadır kentlerde 700 civarında kız çocuğuna Kur'an-ı Kerim öğrettiklerini aktaran İbrahim, şöyle devam etti:



"Bölgede vakfımız bünyesinde çalışan 56 din görevlisi bulunuyor. Bu görevlilerimiz çeşitli belde ve köylerde sahih dini bilginin öğretilmesi için yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Biz burada sahih dini bilginin doğru bir şeklde topluma yayılması için çaba gösteriyoruz. Burada ehli sünneti uygulamaya çalışıyoruz. Bir de burada dört mezhebi baz alıyoruz. Vakıf tekfiri fikirlere karşı olduğunda sahih dini bilgilerin doğru bir şekilde topluma yayılması için elinden geleni yapıyor."

Desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür ediyoruzBab ilçesindeki Ömeri Cami İmamı Eymen Bathiyş de restore edilen camilerde ibadetin yanı sıra eğitim de verildiğini bildirdi.Bathiyş, ''Bu cami (Ömer Bin Hattab Cami) Türk Diyanet İşleri başkanlığının desteğiyle tekrar onarılarak ilçedeki halka hizmet vermeye başlandı. Bu camide halk sadece gelip namazını kılmıyor. Burada gençlere dini bilgilerde veriyoruz. Desteklerinden Türkiye ve Türk Diyanet Başkanlığına teşekkür ediyor. Cami de dini halkalarımızda oluyor. Burada gençlere dini bilgi de veriyoruz. Restorasyondan sonra camimiz çok güzel oldu." diye konuştu.Bab sakinlerinden Ahmed Naus ise yardımlardan dolayı Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığına teşekkür ederek, yıkılmış caminin restore edilip hizmete açıldığını belirtti. Naus, bilhassa cuma günleri caminin dolup taştığını kaydetti.Muhabir: Hüseyin Nasır