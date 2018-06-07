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Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde karne heyecanı

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yaklaşık 200 bin öğrenci karnesini aldı.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde karne heyecanı

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yaklaşık 200 bin öğrenci karnesini aldı.

07 Haziran 2018 Perşembe 18:59
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde karne heyecanı

AZEZ/İDLİB (AA) -Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören yaklaşık 200 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Cerablus, Çobanbey ve El Bab ile Azez ilçesindeki okullarda eğitim gören öğrenciler karnelerini alarak tatile girdi.

Şehit Binbaşı Bülent Albayrak ilkokulundaki karne törenine, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, El Bab Yerel Meclis Başkanı, El Bab Eğitim Müdürü ve Emniyet Müdürü katıldı.

Karne alan öğrencilerden Fatıma Nur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ bölgedeyken okula gidemediğini belirterek, "DEAŞ gittikten sonra okuluma devam ettim. Türkiye geldikten sonra okulları düzeltti. Yolları yaptı. Bugün hepimiz mutluyuz. Karnelerimizle birlikte takdirname aldık." dedi.

Bir başka öğrenci Humuslu Ayşe Hıreytani de "1. ve 2. sınıfı Humus'ta okudum. Sonra İdlib'e göç etmek zorunda kaldık. İdlib'den de buraya geldik. Bugün karne, takdirname ve çeşitli hediyeler aldım." diye konuştu.

El Bab Eğitim Müdürü Fevzi Sayeh de El Bab'da 28 bin öğrenci bulunduğunu söyledi.

Sayeh, "Bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum. Umarım ülkeye inşa edenlerden olurlar." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Ömer Koparan, Burak Karacaoğlu


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