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24 Mayıs 2017 Çarşamba 00:02

Fırtına evlerin çatılarını uçurdu, duvarları yıktı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesi'nde, yağmur ile birlikte etkili olan fırtına, evlerin çatılarını uçurdu, ağaçları devirdi.

Fırtına evlerin çatılarını uçurdu, duvarları yıktı
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Fırtına evlerin çatılarını uçurdu, duvarları yıktı

Şiddetli fırtına, bazı evlerin çatılarını uçurdu, duvarlarını yıktı, ağaçları devirdi. Yağmur nedeniyle de birçok ev ve işyerini su bastı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesi'nde, yağmur ile birlikte etkili olan fırtına, evlerin çatılarını uçurdu, ağaçları devirdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçede akşam saatlerinde etkili olan yağmur ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşların sokaklarda yürümekte zorlandığı ilçede, trafikte de aksamalar yaşandı.

AĞAÇ, KAFENİN ÜZERİNE DEVRİLDİ, FACİADAN DÖNÜLDÜ

İşyerinin üzerine ağaç devrilen Kadir Çelik, ''Fırtına nedeniyle ağaç, işlettiğim kafenin üzerine devrildi. Ne olduğunu anlayamadık" dedi.

EVDE OLMADIĞI İÇİN ŞANSLIYDI...

Mevlana Mahallesi'nde evinin çatısı uçan Kemal Bozdağ ise, "Fırtına olduğu saatlerde ben dışarıdaydım. Evim zarar gördü. Yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Daşkıran, vatandaşları oluşabilecek olumsuzluklara karşın dikkatli olmaları konusunda uyararak, "Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Hasarlar tespit ediliyor" şeklinde konuştu.






 
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