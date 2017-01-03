Fırtına İDO'ya tüm seferleri iptal ettirdi

Marmara Denizi'nde fırtına beklentisi seferleri İDO seferlerini vurdu. İDO, tüm iç hat deniz otobüsü seferlerini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti. Yine yapılan açıklama da bazı dış hat deniz otobüsü seferlerinin de iptal edildiği duyurulduİstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) dış hat seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.İDO'dan yapılan açıklamaya göre, 06.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş, 07.10 Bostancı-Kartal-Yalova, 07.30 Beşiktaş-Kadıköy,Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferleri gerçekleştirilemedi.."İDO ayrıca hava muhalefeti nedeniyle tüm iç hat deniz otobüsü seferlerinin de iptal edildiğini duyurdu.