Flaş Flaş Flaş.. Türk yolcu uçağı İran'da düştü

Bir Türk yolcu uçağı İran'da düştü. Yabancı haber ajanslarının flaş haber olarak geçtiği ilk bilgiye göre Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a gelmek için yola çıkan Uçak İran topraklarında düştü.

Yabancı haber ajanslarının İran devlet televizyonuna dayandırdığı haberde, Türkiye'den bir uçağın İran'ın güneybatısında düştüğü belirtildi.İran devlet televizyonunun geçtiği haberde uçağın Birleşik Arap Emirlikleri’nden Türkiye’ye gittiği belirtildi. Uçağın Şarika’dan yola çıktığı ve İstanbul’a gitmek üzere havalandığı ifade edildi. İran’ın Tasnim haber ajansı, İranlı yetkililere dayandırdığı haberde uçağın özel jet olduğunu aktardı.

İÇİNDE 11 YOLCU VARDI

Edinilen bilgiye göre, challanger 604 tipi TC-TRB kuyruk tescilli Başaran Yatırım Holding'e ait özel jette 3 mürettebat, 8 yolcunun olduğu belirtildi.

Sahibi Başaran Yatırım Holding’e ait MNG Havacılık. 2001 yılında üretilmiş olan uçak maksimum 12 kişilik yolcu kapasitesine sahip. Özel jetin Birleşik Arap Emirlikleri’nin Sharjah Havalimanı’ndan kalkıp Atatürk Havalimanı’na iniş yapması planlanıyordu.

Türkiye saati ile 18.20’de İran hava sahasında temas kesildi. Saat 19.00’da da uçağın düştüğü İran makamları tarafından açıklandı.

Tasnim Haber Ajansı düşen uçaktan ilk görüntüler olduğu iddiasıyla bu kareyi paylaştı.