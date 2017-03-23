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23 Mart 2017 Perşembe 06:19

Florya'da FETÖ operasyonu; çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da terör örgütü FETÖ üyelerine yönelik operasyonlarda bu kez Bakırköy Florya'da bir bina sabaha karşı basıldı. Çok sayıda gözaltı var.

Florya'da FETÖ operasyonu; çok sayıda gözaltı var
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Florya'da FETÖ operasyonu; çok sayıda gözaltı var

Son Dakika FETÖ Operasyonuİstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul genelinde FETÖ/PDY'ye yönelik önceden belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ ne bağlı ekipler FETÖ/PDY'ye yönelik önceden belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.

Operasyon kapsamında ekipler Bakırköy Florya Caddesinde 2 katlı bir binaya girerek burada arama yaptı. Polis ekipleri belirlenen adreslerde aramalar gerçekleştirerek birçok kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Vatan yerleşkesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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Son Dakika FETÖ OperasyonuFETÖ
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