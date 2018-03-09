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Fonem Store Erkek ve Kadın Eldiven Modelleri

Sonbahar ve kış mevsimin gelmesi ile eldiven modelleri vitrinlerde yerini almaya başladı.

Fonem Store Erkek ve Kadın Eldiven Modelleri

Sonbahar ve kış mevsimin gelmesi ile eldiven modelleri vitrinlerde yerini almaya başladı.

09 Mart 2018 Cuma 00:22
Fonem Store Erkek ve Kadın Eldiven Modelleri

Sonbahar ve kış mevsimin gelmesi ile eldiven modelleri vitrinlerde yerini almaya başladı. Soğuk ve rüzgarlı havalardan elleri korumak için eldiven kullanmak gerekiyor. Tabi ki kadınlar bu ihtiyacı şık bir hale getiriyor. Özellikle deri, kumaş ve süet eldivenler şık ve modern duruşu  ile dikkat çekmektedir . En popüler renkler; siyah, bordo ve kahverengi tonları oluyor. Eldivenler hem kadınların ellerini ısıtıyor, hem de şık bir aksesuar oluyor. Kadınlar bu şık aksesuar ile asil bir görünüme sahip oluyor. Kış daha başlar başlamaz gerek yün gerekse polar tarzı eldivenlerin modası  patladı. Bu sene kesik eldiven yine moda. Deri ayakkabı, kemer ya da deri montla çok şık duran  deri eldivenler, Saçaklı eldiven her kıyafetle olmasa da saçaklı bot ya da saçaklı çanta kullananlara bu sene oldukça tutuluyor.

Eldivenler kışın çok şık kombinlerle kıyafetlerimize zenginlik katmaktadır. Erkek eldiven modelleri parmaklı, parmaksız deri,yün ,triko gibi farklı renk ve tasarımları ile soğuktan korunmamızı sağlamakla kalmayıp ayrı bir stil katmaktadırlar. Soğuk kış günlerinde ellerinizi koruyup şıklığınızıda tamamlıyorlar. Özellikle son yıllarda cep telefonu kullanımı arttığı için parmaksız eldivenler oldukça tercih edilmektedir. İyi bir eldiven hem sıcak tutar hem de şık görüntüsü ile iyi bir aksesuar görevi görür. Ayrıca dokunmatik ekran eldivenleri, üç parçadan oluşan iki kişilik eldiven, kola kadar uzayan eldivenler ise son yılların önde gelen ve tutulan modellerindendir.

Ellerimizin kışın soğuktan etkilenmemesi için deri eldiven,kar eldiveni,su geçirmez eldivenler olduğu gibi Parmaksız eldivenler, püsküllü eldivenler, saçaklı eldivenler, süet eldivenler, örgü ve desenli eldivenlerde son zamanların en çok satılan eldivenlerindendir. Ayrıca triko ve dantel gibi çeşitleri ile her mevsim giyilebilen eldivenler mevcuttur. Kaliteli ve şık tasarımları ile bizleri cezbeden kadın eldiven modelleri  her sene moda olan trendler arasındadır. Kombininizi doğru aksesuarlarla kullanmak küçük dokunuşlarla kıyafetinizi bambaşka bir yere taşır. Eldivenlerin yeri bu anlamda bambaşkadır. Şık ve tarz olmak için eldiven her kış olduğu gibi kadınların hoş ve ideal görüntüyü yakaladıkları önemli tercihlerindendir. Eldivenler her biri ayrı bir trend ve her biri ayrı güzelliktedir.

Firmamızın web sitesinde  istediğiniz birbirinden çeşitli farklı ve şık tasarım atkıları  bulabilirsiniz.

www.fonemstore.com

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