Fonem Store Erkek ve Kadın Eldiven Modelleri

Sonbahar ve kış mevsimin gelmesi ile eldiven modelleri vitrinlerde yerini almaya başladı. Soğuk ve rüzgarlı havalardan elleri korumak için eldiven kullanmak gerekiyor. Tabi ki kadınlar bu ihtiyacı şık bir hale getiriyor. Özellikle deri, kumaş ve süet eldivenler şık ve modern duruşu ile dikkat çekmektedir . En popüler renkler; siyah, bordo ve kahverengi tonları oluyor. Eldivenler hem kadınların ellerini ısıtıyor, hem de şık bir aksesuar oluyor. Kadınlar bu şık aksesuar ile asil bir görünüme sahip oluyor. Kış daha başlar başlamaz gerek yün gerekse polar tarzı eldivenlerin modası patladı. Bu sene kesik eldiven yine moda. Deri ayakkabı, kemer ya da deri montla çok şık duran deri eldivenler, Saçaklı eldiven her kıyafetle olmasa da saçaklı bot ya da saçaklı çanta kullananlara bu sene oldukça tutuluyor.
Eldivenler kışın çok şık kombinlerle kıyafetlerimize zenginlik katmaktadır. Erkek eldiven modelleri parmaklı, parmaksız deri,yün ,triko gibi farklı renk ve tasarımları ile soğuktan korunmamızı sağlamakla kalmayıp ayrı bir stil katmaktadırlar. Soğuk kış günlerinde ellerinizi koruyup şıklığınızıda tamamlıyorlar. Özellikle son yıllarda cep telefonu kullanımı arttığı için parmaksız eldivenler oldukça tercih edilmektedir. İyi bir eldiven hem sıcak tutar hem de şık görüntüsü ile iyi bir aksesuar görevi görür. Ayrıca dokunmatik ekran eldivenleri, üç parçadan oluşan iki kişilik eldiven, kola kadar uzayan eldivenler ise son yılların önde gelen ve tutulan modellerindendir.
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