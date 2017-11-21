İSTANBUL (AA) - Ford Otosan’ın, mühendislik öğrencileri ve IT profesyonellerini araç verilerini kullanarak Google Android tabanlı yazılım geliştirmeye davet eden “OpenXC Hackathon”unda kazanan ekipler belli oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ford Otosan’ın Ford Otosan Sancaktepe Ar-Ge Merkezi’nde düzenlediği “OpenXC Hackathon”unun kazananları belli oldu. Otomotiv sektörü için geleceğin dilini yazmak isteyen gençleri ve profesyonelleri bir araya getiren OpenXC Hackathon’da birinciliği Ford Friend projesiyle Mekatron kazandı.

İkinciliği Ford Parental Drive projesi ile Ceyhun&Yavuz ekibininin, üçüncülüğü ise Ford Co-Pilot uygulaması ile Boun Hackers’ın kazandığı etkinlikte birinci olan ekibe 7 bin 500 TL, ikinci olan ekibe 5 bin TL, üçüncü olan ekibe 3 bin TL para ödülü verildi.

Ford Otosan mühendislerinin mentorluk desteği verdiği Hackathon’da, katılımcılar “OpenXC” platformu ile tanışma fırsatı bulurken, platformdan gelen gerçek araç verileri ile neler yapılabileceğini keşfetti ve neler yapabileceklerini hayal güçleri ile belirledi. Geliştiricilerin araç verilerine ulaşmasını sağlayan açık kaynak yazılım ve donanım sağlayan bir protokol olan "OpenXC" ile katılımcılar, mentorlar eşliğinde kod geliştirirken, yaratacakları uygulama veya yazılımı Ford marka araçlarda test etme imkanı da buldu.





- Katılımcılar, 3 kategoride uygulama ve yazılım geliştirildi





OpenXC Hackathon’da katılımcılar; Nesnelerin İnterneti (IoT), Araç Verisi, Mobilite olmak üzere 3 kategoride uygulama veya yazılım geliştirdi. “Nesnelerin İnterneti (IoT)” kategorisinde araçla iletişime geçecek akıllı cihazlar geliştirirken, “Araç Verisi” kategorisinde OpenXC platformu ile araçtan elde ettikleri verileri anlamlandırarak telematik uygulamalar üzerinde çalıştı. “Mobilite” kategorisinde ise sürüş deneyimini ve araçla etkileşimi artıracak uygulamalar geliştirildi.