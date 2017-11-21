Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
104446
ALTIN
162.486
DOLAR
3.9519
STERLİN
5.2278
EURO
4.6321
Celtics 16'da 16 yaptı
Celtics 16'da 16 yaptı
'Herkes voleybolu örnek alsın'
'Herkes voleybolu örnek alsın'
Süper Lig'de son durum: Lider değişmedi
Süper Lig'de son durum: Lider...
Güneş: Bizden beklenen sonucu almak istiyoruz
Güneş: Bizden beklenen sonucu almak...
Ümit Özat yeniden Gençlerbirliği'nde
Ümit Özat yeniden Gençlerbirliği'nde

Ford Otosan'ın "OpenXC Hackathon"unda kazananlar belli oldu

- Ford Otosan’ın, mühendislik öğrencileri ve IT profesyonellerini araç verilerini kullanarak Google Android tabanlı yazılım geliştirmeye davet eden “OpenXC Hackathon”unda kazanan ekipler belli oldu

Ford Otosan'ın "OpenXC Hackathon"unda kazananlar belli oldu

- Ford Otosan’ın, mühendislik öğrencileri ve IT profesyonellerini araç verilerini kullanarak Google Android tabanlı yazılım geliştirmeye davet eden “OpenXC Hackathon”unda kazanan ekipler belli oldu

21 Kasım 2017 Salı 11:53
Ford Otosan'ın

İSTANBUL (AA) - Ford Otosan’ın, mühendislik öğrencileri ve IT profesyonellerini araç verilerini kullanarak Google Android tabanlı yazılım geliştirmeye davet eden “OpenXC Hackathon”unda kazanan ekipler belli oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ford Otosan’ın Ford Otosan Sancaktepe Ar-Ge Merkezi’nde düzenlediği “OpenXC Hackathon”unun kazananları belli oldu. Otomotiv sektörü için geleceğin dilini yazmak isteyen gençleri ve profesyonelleri bir araya getiren OpenXC Hackathon’da birinciliği Ford Friend projesiyle Mekatron kazandı.

İkinciliği Ford Parental Drive projesi ile Ceyhun&Yavuz ekibininin, üçüncülüğü ise Ford Co-Pilot uygulaması ile Boun Hackers’ın kazandığı etkinlikte birinci olan ekibe 7 bin 500 TL, ikinci olan ekibe 5 bin TL, üçüncü olan ekibe 3 bin TL para ödülü verildi.

Ford Otosan mühendislerinin mentorluk desteği verdiği Hackathon’da, katılımcılar “OpenXC” platformu ile tanışma fırsatı bulurken, platformdan gelen gerçek araç verileri ile neler yapılabileceğini keşfetti ve neler yapabileceklerini hayal güçleri ile belirledi. Geliştiricilerin araç verilerine ulaşmasını sağlayan açık kaynak yazılım ve donanım sağlayan bir protokol olan "OpenXC" ile katılımcılar, mentorlar eşliğinde kod geliştirirken, yaratacakları uygulama veya yazılımı Ford marka araçlarda test etme imkanı da buldu.


- Katılımcılar, 3 kategoride uygulama ve yazılım geliştirildi


OpenXC Hackathon’da katılımcılar; Nesnelerin İnterneti (IoT), Araç Verisi, Mobilite olmak üzere 3 kategoride uygulama veya yazılım geliştirdi. “Nesnelerin İnterneti (IoT)” kategorisinde araçla iletişime geçecek akıllı cihazlar geliştirirken, “Araç Verisi” kategorisinde OpenXC platformu ile araçtan elde ettikleri verileri anlamlandırarak telematik uygulamalar üzerinde çalıştı. “Mobilite” kategorisinde ise sürüş deneyimini ve araçla etkileşimi artıracak uygulamalar geliştirildi.

Anahtar Kelimeler:
"OpenXC Hackathon"Ford Otosan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kafkas vaşağı Kars'ta görüntülendi
Kafkas vaşağı Kars'ta görüntülendi
Yarışmadan servet kazandırıyorlar
Yarışmadan servet kazandırıyorlar
Suriye'de ölen çocuk sayısı 26 bini geçti
Suriye'de ölen çocuk sayısı 26 bini geçti
Oğuz Güven'e 3 yıl 1 ay hapis cezası
Oğuz Güven'e 3 yıl 1 ay hapis cezası
Suriyeli Ahmed'in protez bacak sevinci
Suriyeli Ahmed'in protez bacak sevinci
Unutulan hamsi yemekleri gün yüzüne çıkarılıyor
Unutulan hamsi yemekleri gün yüzüne çıkarılıyor
Emekli binbaşı NATO'dan aldığı madalyayı iade etti
Emekli binbaşı NATO'dan aldığı madalyayı iade etti
Sürüklenen gemideki mürettebat kurtarıldı
Sürüklenen gemideki mürettebat kurtarıldı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim