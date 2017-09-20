Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
104918
ALTIN
147.092
DOLAR
3.4930
STERLİN
4.7124
EURO
4.1820
Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin
Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin
Kayserispor tur atladı
Kayserispor tur atladı
Marsel İlhan'dan ilk turda veda
Marsel İlhan'dan ilk turda veda
Berbatov'un hedefi federasyon başkanlığı
Berbatov'un hedefi federasyon başkanlığı
Barcelona Lassa'dan Navarro'ya 10 yıllık sözleşme
Barcelona Lassa'dan Navarro'ya 10 yıllık...

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Esed, işlediği suçlar nedeniyle cezalandırılmalı

Macron, "Benim Suriye'deki düşmanım DEAŞ çünkü Fransa'ya saldıran onlardı, Beşşar Esed değil. Esed suçlu, en başta da Suriye halkının düşmanı ve işlediği suçlar nedeniyle cezalandırılmalı ama gidip gitmeyeceğine Suriye halkı karar vermeli." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Esed, işlediği suçlar nedeniyle cezalandırılmalı

Macron, "Benim Suriye'deki düşmanım DEAŞ çünkü Fransa'ya saldıran onlardı, Beşşar Esed değil. Esed suçlu, en başta da Suriye halkının düşmanı ve işlediği suçlar nedeniyle cezalandırılmalı ama gidip gitmeyeceğine Suriye halkı karar vermeli." dedi.

20 Eylül 2017 Çarşamba 05:44
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Esed, işlediği suçlar nedeniyle cezalandırılmalı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Benim Suriye'deki düşmanım DEAŞ çünkü Fransa'ya saldıran onlardı, Beşşar Esed değil. Esed suçlu, en başta da Suriye halkının düşmanı ve işlediği suçlar nedeniyle cezalandırılmalı ama gidip gitmeyeceğine Suriye halkı karar vermeli." dedi.

Macron, Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu Görüşmeleri kapsamında BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Suriye'deki süreci değerlendirdi.

Suriye'de hedeflerinin barışın ve istikrarın sağlanması olduğunu ve bunun için kapsayıcı bir siyasi sürecin başlatılması gerektiğini anlatan Macron, uzun vadede Esed'in kalamayacağını ancak siyasi geçiş sürecinde herkesin kendisine yer bulması gerektiğini belirtti.

Macron, 2011 yılından bu yana Esed'in gitmesi konusunda şart koşulduğunu ve gösterilen çabaların sonuçsuz kaldığını dile getirerek, bundan sonrası için "pragmatik bir yaklaşım" gerektiğini söyledi.

Emmanuel Macron, şöyle konuştu:

"Benim Suriye'deki düşmanım DEAŞ çünkü Fransa'ya saldıran onlardı, Beşşar Esed değil. Esed'in suçlu, en başta da Suriye halkının düşmanı ve işlediği suçlar nedeniyle cezalandırılmalı ama gidip gitmeyeceğine Suriye halkı karar vermeli. Biz Esed'in gitmesi için değil, Suriye halkının özgürce seçim yapmasına olanak sağlayacak bir siyasi süreç için çalışmalıyız."

Fransa'dan ABD ve İran'a ara buluculuk teklifi

İran'ın Suriye'deki rolünü de değerlendiren Macron, sahada etkili bir ülke olarak İran'ın masada yer alması gerektiğini kaydetti.

Fransa'nın, ABD ve İran arasında ara buluculuk rolü üstlenebileceğini vurgulayan Macron, "Suriye sorununu masada İran ile çözmezsek, etkili bir çözüm bulamayız. İran sahada nüfuz sahibi olan güçler arasında yer alıyor." değerlendirmesini yaptı.

Muhabir: Betül Yürük


Anahtar Kelimeler:
Beşşar EsedDEAŞDünyaFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel MacronSuriye Halkı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"5G ile daha az trafik kazası olacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu referandum yapılmamalıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu referandum yapılmamalıdır
Gaziosmanpaşa'daki saldırıda yaralanan polis şehit oldu
Gaziosmanpaşa'daki saldırıda yaralanan polis şehit oldu
Irak Başbakanı İbadi: Referandumun ertelenmesi değil tamamen iptali gerekir
Irak Başbakanı İbadi: Referandumun ertelenmesi değil tamamen iptali gerekir
ABD Başkanı Trump: Körfez krizinin hızlı çözüleceğini hissediyorum
ABD Başkanı Trump: Körfez krizinin hızlı çözüleceğini hissediyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuzey Irak yerel yönetimini hiç yalnız bırakmadık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuzey Irak yerel yönetimini hiç yalnız bırakmadık
Türkmenler Bağdat'tan 'can güvenliği' istiyor
Türkmenler Bağdat'tan 'can güvenliği' istiyor
Apple, iOS 11 güncellemesini yayınladı
Apple, iOS 11 güncellemesini yayınladı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim