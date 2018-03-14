Fransa Ekonomi Bakanı Google ve Apple'a dava açacak

PARİS (AA) - Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, RTL radyosunun programına katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Google ve Apple'ın Fransa'daki şirketlere haksız davrandığını ifade eden Le Maire, pazardaki konumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle Google ve Apple'e dava açacağını ifade etti.
Ekonomi Bakanı Le Maire, geçen yıl aralık ayında pazardaki konumu sayesinde Fransız rakiplerine ticari baskı uyguladığını gerekçe göstererek Amerikan e-ticaret şirketi Amazon’a dava açmıştı.
Muhabir: Yusuf Özcan