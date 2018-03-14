Fransa Ekonomi Bakanı Google ve Apple'a dava açacak

PARİS (AA) - Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, RTL radyosunun programına katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Google ve Apple'ın Fransa'daki şirketlere haksız davrandığını ifade eden Le Maire, pazardaki konumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle Google ve Apple'e dava açacağını ifade etti.

Le Maire, iki dev şirketin birkaç milyon avro değerinde ceza alabileceğini savunarak bu yılın sonuna kadar Google, Apple, Facebook ve Amazon gibi internet devlerine yönelik vergilendirilme kararı alınmasını ve 2019 yılından itibaren bunun uygulanmasını istediğini belirtti.

Ekonomi Bakanı Le Maire, geçen yıl aralık ayında pazardaki konumu sayesinde Fransız rakiplerine ticari baskı uyguladığını gerekçe göstererek Amerikan e-ticaret şirketi Amazon’a dava açmıştı.

Muhabir: Yusuf Özcan



