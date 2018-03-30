PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee yetkilisi, Suriye'ye asker gönderileceği iddialarını yalanlayarak, Fransa'nın Suriye'ye asker göndermeyeceğini ve bu ülkede yeni bir askeri operasyon düzenlemeyi planlamadığını açıkladı.

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Elysee Sarayı yetkilisi, Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un terör örgütü PYD/PKK'nın paravan kuruluşu SDG'den (Suriye Demokratik Güçleri) bir heyetle görüşmesi sonrası Fransız basınında çıkan iddialar ile ilgili AA'ya konuştu.

Fransız basınında çok sayıda haber çıktığını ve farklı bilgiler paylaşıldığını ifade eden yetkili, "Bu konuda Fransa'nın pozisyonu değişmedi. Fransa Suriye'ye asker göndermeyecek ve bu ülkede yeni bir operasyon düzenlemeyi planlamıyor. Biz DEAŞ ile mücadelede uluslararası koalisyonun çizgisini takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Fransız basını, Macron ile görüşen SDG heyetinin ağzından, "Macron'un Fransa'nın Suriye'ye asker göndereceği" iddiasına yer vermişti.

Bu açıklamaları internet sayfalarında son dakika gelişmesi olarak ve Fransa'nın resmi açıklaması şeklinde yayınlayan çok sayıda gazete ve dergi, daha sonra Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklama ile haber metinlerinde değişikliğe gitmek zorunda kalmıştı.

Muhabir: Yusuf Özcan