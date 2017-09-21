Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
sağanak
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
104001
ALTIN
145.471
DOLAR
3.5083
STERLİN
4.7596
EURO
4.1894
Beşiktaşlı futbolcular derbide “siftah“ peşinde
Beşiktaşlı futbolcular derbide “siftah“ peşinde
Ali Koç başkanlık için ilk adımı atıyor
Ali Koç başkanlık için ilk...
Real Madrid ligde ilk yenilgisini aldı
Real Madrid ligde ilk yenilgisini...
Efsane antrenör Ivkovic jübile yaptı
Efsane antrenör Ivkovic jübile yaptı
UEFA Uluslar Ligi'nin formatı onaylandı
UEFA Uluslar Ligi'nin formatı onaylandı

Fransa'da çalışanlar ikinci kez meydanlara indi

Fransa'da hükümetin Ulusal Meclis'te oylanmadan kararname ile geçireceğini duyurduğu Çalışma Yasası Reformu'nu protesto için çalışanlar, ikinci kez meydanlara indi.

Fransa'da çalışanlar ikinci kez meydanlara indi

Fransa'da hükümetin Ulusal Meclis'te oylanmadan kararname ile geçireceğini duyurduğu Çalışma Yasası Reformu'nu protesto için çalışanlar, ikinci kez meydanlara indi.

21 Eylül 2017 Perşembe 22:40
Fransa'da çalışanlar ikinci kez meydanlara indi

PARİS(AA) - Fransa'da hükümetin Ulusal Meclis'te oylanmadan kararname ile geçireceğini duyurduğu Çalışma Yasası Reformu'nu protesto için çalışanlar, ikinci kez meydanlara indi.

Paris olmak üzere, Marsilya, Lyon, Bordeaux, Lille ve Strazburg'da düzenlenen gösterilere katılımın geçen hafta yapılana göre daha az olduğu gözlendi.

Paris'te sendikaya göre 55 bin, polise göre ise 16 bin kişinin katıldığı protesto gösterisine, Marsilya'da 4 bin 500 kişinin geldiği açıklandı. Genel Emek Konfederasyonu, Marsilya'daki katılımı 50 bin olarak duyurdu.

12 Eylül'de düzenlenen ilk gösterilere ülke genelinde polise ve sendikalara göre katılım sayısı sırasıyla 223 bin ve 500 bin olarak açıklanmıştı.

Çok sayıda sendikaya bağlı ulaşım ve taşımacılık sektörü, 25 Eylül günü ülke çapında sürdürülebilir nitelikte gösteri ve grev kararı aldıklarını duyurdu. Memurlar ve hizmet sektörü çalışanları da 10 Ekim'de meydanlara ineceğini açıkladı.

Macron'u korumakla görevli motorlu polisler göreve gelmedi

Fransa genelinde çok sayıda polisin, bugün göreve çıkmadığı açıklandı. Le Monde gazetesi, 2 bin Cumhuriyet Muhafızı'nın (CRS) rapor alarak gösterilere destek verdiğini aktardı.

Marsilya'yı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u korumakla görevli 16 motorize polisin de rapor alanlar arasında olduğu ve Macron'un Marsilya programının bir kısmını iptal etmek zorunda kaldığı bildirildi.

Liberation, Macron'un programı süresince görevli 392 polisten 321'inin rapor alarak göreve gelmediğini, çalışma koşullarını protesto eden polislerin bu eylemleriyle, Fransa tarihinde bir ilke imza attığını kaydetti.

Tasarı yarın onaylanıyor

Fransa'da büyük tepki gören reform tasarısının yarınki Bakanlar Kurulu'nda kabul edileceği belirtildi. Resmi Franceinfo kanalı, cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırarak, tasarının kabulünden hemen sonra gün içerisinde Cumhurbaşkanı Macron tarafından imzalanacağı ve ertesi gün Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra hemen yürürlüğe gireceği bilgisini paylaştı.

Muhabir: Ömer Aydın

Anahtar Kelimeler:
Çalışma Yasası ProtestolarıDünyaFransaGrev
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konya şehidini bekliyor: Akören'e şehit ateşi düştü
Konya şehidini bekliyor: Akören'e şehit ateşi düştü
Atatürk Havalimanı'nda özel jet pistten çıktı
Atatürk Havalimanı'nda özel jet pistten çıktı
Hakkari'de teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu
Hakkari'de teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu
IKBY'den referandum açıklaması
IKBY'den referandum açıklaması
Macron, Barzani'den referandumun ertelenmesini istedi
Macron, Barzani'den referandumun ertelenmesini istedi
Güney Kore Devlet Başkanı Moon: Biz Kuzey Kore'nin yıkılmasını arzu etmeyiz
Güney Kore Devlet Başkanı Moon: Biz Kuzey Kore'nin yıkılmasını arzu etmeyiz
Müftü'den skandal sözlere tepki yağıyor
Müftü'den skandal sözlere tepki yağıyor
PES 2018 ve NBA 2K18 Türk Telekom Playstore'da
PES 2018 ve NBA 2K18 Türk Telekom Playstore'da

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim