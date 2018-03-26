Fransa'da çöp toplayıcıları greve başlıyor

PARİS (AA) - Fransa'da memurlar ve demiryolu sektörü çalışanlarından sonra çöp toplayıcıları da 3 Nisan'dan itibaren süresiz grev kararı aldıklarını açıkladı.

Ülkenin en büyük sendikalarından Genel İş Konfederasyonu (CGT) tarafından yapılan yazılı açıklamada, çöp toplayıcıların greve gideceği belirtildi.

Açıklamada, "22 Mart'ta ülke genelinde başarılı şekilde gerçekleşen gösteri ve grevlerin, kamu çalışanları, emekliler, hava ve demiryolu çalışanlarının hükümetin politikalarına ne denli karşı ve öfkeli olduklarının göstergesi olduğu" ifade edilerek, 3 Nisan'dan itibaren çöp toplayıcılarının da süresiz greve gitme kararı verdikleri bildirildi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kararnameler vasıtasıyla yürürlüğe koyduğu reformları reddettiklerini kaydeden CGT'ye bağlı Kamu Hizmetleri ve Ulaşım Federasyonu da özel veya kamuya bağlı çalışan tüm çöp toplama ve işleme çalışanlarını süresiz greve katılmaya davet etti.

Fransa'da 22 Mart'ta ülke genelinde düzenlenen grev ve gösterilere 500 bine yakın kişinin katıldığı açıklanmıştı.

Muhabir: Ömer Aydın