Fransa'da gazeteler basılmadı

PARİS (AA) - Fransa Genel Çalışma Konfederasyonunun (CGT) aldığı ve bu sendikaya bağlı matbaa ve dağıtım sektörü çalışanlarının katıldığı grev kararı nedeniyle günlük gazeteler basılmadı.

Gazeteler, dünkü sayılarında okurlarına duyuru yaparak grev nedeniyle dağıtım yapılamayacağını fakat internet üzerinden yayının devam edeceğini belirttiler.

Çok sayıda gazete, internet versiyonlarını ücretsiz hale getirerek okuyucuya sundu.

Geçen yıl milyonlarca kişinin katıldığı gösterilere neden olan Çalışma Yasası Reformu'nun kabul edilmesinden sonra hükümet bu kez, yasa üzerinde değişiklikler yapma kararı aldı. Fransız sendikaları, değişikliklerin meclis oylamasına sunulmadan hükümet kararnamesi olarak yürürlüğe girmesine karşı çıkıyor.

Fransa’da işçi sendikaları ve konfederasyonların tepki gösterdiği Çalışma Yasası Reformu'na karşı 12 Eylül'de düzenlenen ulusal çaptaki ilk gösteriye, 400 bin kişi katılmıştı. Emmanuel Macron'un Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk sokak eylemi olarak kayıtlara geçen gösteriler, bugün ve 25 Eylül'de de devam edecek.

Muhabir: Ömer Aydın