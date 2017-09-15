Fransa'da Ruanda soykırımına ilişkin arşivlere erişime engel

PARİS (AA) - Fransa Anayasa Mahkemesi, Ruanda soykırımı hakkında çalışmalar yapan bir araştırmacının, soykırım dönemine ilişkin cumhurbaşkanlığı arşivlerine erişim talebini reddetti.Fransa, Ruanda soykırımını yapanları silahlandırıyor iddiasıRuanda: Sömürge ve soykırım acısından İslam'aFransız yetkililere Ruanda soykırımı soruşturması'Soykırım işbirlikçisi' Fransız subayların isimleri açıklandı
Mahkemenin aldığı kararda, "Kamu yararı açısından haklı sınırlamalar olabileceği" gerekçe gösterilerek, araştırmacı François Graner'in Ruanda soykırımı dönemine ait Fransa cumhurbaşkanlığı arşivlerinin açılması talebi reddedildi.
Fransa'da 2015'te, eski Cumhurbaşkanı François Hollande tarafından, soykırım dönemine dair Elysee Sarayı'ndaki bazı arşivlerin açılması kararlaştırılmıştı.
Ruanda soykırımı dönemine dair arşivler üzerindeki "devlet sırrı" yasağının kaldırılmasına rağmen, dönemin Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand tarafından ikinci bir yasağın konulduğu ve bu nedenle arşivlere erişilemediği belirtiliyor.
Muhabir: Ömer Aydın