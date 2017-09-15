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Fransa'da Ruanda soykırımına ilişkin arşivlere erişime engel

Anayasa Mahkemesi, eski Cumhurbaşkanı Mitterrand dönemine ait Ruanda soykırımına ilişkin arşivlerin açılması talebini reddetti.

Fransa'da Ruanda soykırımına ilişkin arşivlere erişime engel

Anayasa Mahkemesi, eski Cumhurbaşkanı Mitterrand dönemine ait Ruanda soykırımına ilişkin arşivlerin açılması talebini reddetti.

15 Eylül 2017 Cuma 19:26
Fransa'da Ruanda soykırımına ilişkin arşivlere erişime engel

PARİS (AA) - Fransa Anayasa Mahkemesi, Ruanda soykırımı hakkında çalışmalar yapan bir araştırmacının, soykırım dönemine ilişkin cumhurbaşkanlığı arşivlerine erişim talebini reddetti.

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Mahkemenin aldığı kararda, "Kamu yararı açısından haklı sınırlamalar olabileceği" gerekçe gösterilerek, araştırmacı François Graner'in Ruanda soykırımı dönemine ait Fransa cumhurbaşkanlığı arşivlerinin açılması talebi reddedildi.

Graner'in de üyesi olduğu Fransa'nın Afrika politikaları ve Ruanda soykırımındaki rolü hakkında akademik çalışmalar yapan Survie Derneği, kararın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) götürüleceğini açıkladı. Dernek, verilen kararın hukuki olmaktan ziyade siyasi bir özellik taşıdığını, bunun soykırım dönemine ait 10 bin sayfadan fazla belgenin 50 yıl boyunca erişime kapalı tutulması anlamına geldiğini belirtti.

Fransa'da 2015'te, eski Cumhurbaşkanı François Hollande tarafından, soykırım dönemine dair Elysee Sarayı'ndaki bazı arşivlerin açılması kararlaştırılmıştı.

Ruanda soykırımı dönemine dair arşivler üzerindeki "devlet sırrı" yasağının kaldırılmasına rağmen, dönemin Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand tarafından ikinci bir yasağın konulduğu ve bu nedenle arşivlere erişilemediği belirtiliyor.

Muhabir: Ömer Aydın

Anahtar Kelimeler:
DünyaFransaRuanda SoykırımıSoykırım Dönemi
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