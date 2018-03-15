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Fransa'da Suudi prenses için yakalama emri

Fransa'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın kızkardeşi Hussat hakkında yakalama emri çıkarıldı.

Fransa'da Suudi prenses için yakalama emri

Fransa'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın kızkardeşi Hussat hakkında yakalama emri çıkarıldı.

15 Mart 2018 Perşembe 22:05
Fransa'da Suudi prenses için yakalama emri

PARİS (AA) - Fransa'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın kızkardeşi Hussat hakkında yakalama emri çıkarıldı.

"Le Point" dergisinin internet sitesinde yer alan haberde, Prenses Hussat hakkında, Paris'teki apartman dairesine çağrılan bir tamirci ile yaşanan gerginlik nedeniyle yakalama emri çıkarıldığı belirtildi.

Habere göre, geçen yıl eylül ayında Prenses Hussat'ın Paris'in Foch Bulvarı'ndaki dairesine çağrılan tamircinin, dairenin fotoğraflarını çektiği fark edildi.

Tamircinin dövüldüğü ileri sürüldü

Prenses Hussat ve yakın korumasının müdahale ettiği tamircinin, basın organlarına satmak için dairenin fotoğraflarını çektiği gerekçesiyle yere yatırılarak dövüldüğü, saatlerce sorgulandığı, malzemelerine el konulduğu ileri sürüldü.

Aralık ayı başında Prenses Hussat'ın koruması hakkında adli soruşturma açıldığı belirtilen haberde, Prenses Hussat hakkında da Paris savcılığı tarafından yakalama emri çıkarıldığı kaydedildi.

Muhabir: Ömer Aydın


Anahtar Kelimeler:
DünyaFransaHussat Bin SelmanSuudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman
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