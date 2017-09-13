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Fransa'dan S-400 açıklaması

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Espagne, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri almasının NATO ülkelerinin üzerinde yorum yapacağı bir durum olmadığını söyledi.

Fransa'dan S-400 açıklaması

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Espagne, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri almasının NATO ülkelerinin üzerinde yorum yapacağı bir durum olmadığını söyledi.

13 Eylül 2017 Çarşamba 22:50
Fransa'dan S-400 açıklaması

PARİS (AA) - Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes Romatet-Espagne, basın toplantısında, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri almasına ilişkin bir soru üzerine, "Türkiye'nin bu askeri ekipmanları alması bağımsız bir seçimdir ve NATO ülkelerinin üzerinde yorum yapacağı bir durum değildir." dedi.

NATO'daki müttefiklerinin, bölgesindeki güvenlik tehditleri ile mücadelesinde Türkiye'yi güçlü bir şekilde desteklediğini ifade eden Romatet-Espagne NATO'nun 2013'ten bu yana, Türkiye'nin talebi doğrultusunda ülkenin doğusunda füze savunma sistemleri bulundurduğuna dikkati çekti.

Romatet-Espagne, bu çerçevede NATO AWACS erken uyarı uçakları ve gemilerle de bir dizi önlem alındığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada, "Önemli adımlar atıyoruz, şurada bir S-400 anlaşması yaptık diye çılgına döndüler. Ne olacaktı, sizi mi bekleyeceğiz? Bütün güvenlik noktasında tedbirlerimizi alıyoruz ve alacağız. Çok daha basitleri var, tabii her şey her yerde konuşulmuyor. Onun için, kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bunun başka çaresi yok." demişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert ise Türkiye ve Rusya arasındaki S-400 füze savunma sistemi alımı görüşmelerine ilişkin, "NATO üyesi ülkelerin NATO sistemleriyle uyumlu askeri malzeme kullanmaları önemli." ifadelerini kullanmıştı.

Muhabir: Murat Ünlü

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