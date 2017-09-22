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Fransız çiftçiler Şanzelize'yi samanlarla kapattı

Fransa'da çiftçiler, beraberlerinde getirdikleri konteynırın üzerine "Macron tarımı öldürüyor" yazısı astılar.

Fransız çiftçiler Şanzelize'yi samanlarla kapattı

Fransa'da çiftçiler, beraberlerinde getirdikleri konteynırın üzerine "Macron tarımı öldürüyor" yazısı astılar.

22 Eylül 2017 Cuma 14:50
Fransız çiftçiler Şanzelize'yi samanlarla kapattı

PARİS (AA) - Fransa'da çiftçiler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tarım politikalarını protesto etmek için Şanzelize caddesinin bir bölümünü samanlarla kapattı.

Yaklaşık 250 çiftçinin katıldığı eylemde çiftçiler caddeye döktükleri samanların üzerine uzanarak protesto eylemi yaptı.

Beraberlerinde getirdikleri konteynırın üzerine "Macron tarımı öldürüyor" yazısı asan çiftçiler, aynı şekilde slogan da attılar.

Paris polisi, sabah saatlerinde, Şanzelize'nin tek taraflı araç trafiğine kapandığı şeklinde duyuru yaparak sürücüleri uyardı.

Çiftçiler ile hükümet arasındaki gerginlik, özellikle hükümetin yabancı ot kontrolünü sağlamak amacıyla toprağa uygulanan ot ilacı etken maddesi Glisofat'ı yasaklamak istemesini üzerine tırmanmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün uzmanlaşmış kanser kuruluşu olan Uluslararası Kanser Araştırmaları Kurumu GDO’lu ürünlerin yaklaşık yüzde 80’inde kullanılan Glifosat'ın insanlarda muhtemelen kanser yaptığını açıklamıştı.

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