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Fransız halkı yalnızlaşıyor

Fransa Ulusal İstatistik Enstitüsü, 2013 rakamlarına göre ülkede 28,5 milyon hane bulunduğunu ve bunların yüzde 35'ini tek başına yaşayanların oluşturduğunu açıkladı.

Fransız halkı yalnızlaşıyor

Fransa Ulusal İstatistik Enstitüsü, 2013 rakamlarına göre ülkede 28,5 milyon hane bulunduğunu ve bunların yüzde 35'ini tek başına yaşayanların oluşturduğunu açıkladı.

30 Ağustos 2017 Çarşamba 19:48
Fransız halkı yalnızlaşıyor

PARİS (AA) - Fransa Ulusal İstatistik Enstitüsü (INSEE), 2013 rakamlarına göre ülkede 28,5 milyon hane bulunduğunu ve bunların yüzde 35'ini tek başına yaşayanların oluşturduğunu açıkladı.

INSEE'nin, 2013 yılına ait ülke nüfus ve konut verilerinin değerlendirildiği raporu yayımlandı.

Rapora göre, 68,1 milyonluk ülkede kayıtlı 28,5 milyon hane bulunurken, 1,5 milyon kişi ise evsiz veya sabit bir adresi olmadan yaşıyor.

Fransa'da 13 yılda hane sayısı 4,2 milyon artarken, hanelerde ikamet edenlerin sayısı ortalama 2,2 kişi olarak belirlendi.

Raporda, Fransız halkının kalabalık ailelerden gittikçe uzaklaştığı ve 1990'lı yıllardan itibaren bir hanede yaşayan kişi sayısının gittikçe azaldığı vurgulandı.

Rapor, yalnız yaşayan vatandaşların sayısının ilk defa 2 veya daha fazla kişinin yaşadığı hane sayısını geçtiğini ortaya koydu. Tek başına yaşayan Fransızların sayısı toplam hane sayısının yüzde 35'ini oluştururken, 3 veya daha fazla üyeli hane sayısının düşüş gösterdiği tespit edildi.

Raporda dikkati çeken bir diğer veri de aile yapısındaki değişim ile ilgili oldu. 1990'da her 10 ebeveynden biri çocuğunu tek başına yetiştirirken, bu rakam 2013'te 2 kat artarak her 5 ebeveynden birinin çocuğunu tek başına büyüttüğünü gözler önüne serdi.

Muhabir: Ömer Aydın


Anahtar Kelimeler:
DünyaFransaInseeYalnız Yaşamak
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