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Fransız siyasetçi sosyal paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı

Fransa'da bir politikacı, önceki gün yaşanan rehine operasyonunda yaralanarak yaşamını yitiren jandarmanın ölümü hakkındaki sosyal medya paylaşımı nedeniyle "terörü övmek suçundan" gözaltına alındı.

Fransız siyasetçi sosyal paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı

Fransa'da bir politikacı, önceki gün yaşanan rehine operasyonunda yaralanarak yaşamını yitiren jandarmanın ölümü hakkındaki sosyal medya paylaşımı nedeniyle "terörü övmek suçundan" gözaltına alındı.

25 Mart 2018 Pazar 16:23
Fransız siyasetçi sosyal paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı

PARİS (AA) - Kamu yayıncısı FranceInfo'da yayınlanan haberde, muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa (FI) partisi üyesi siyasetçi Stephane Poussier'nin gözaltına alındığı kaydedildi.

Haberde, Poussier'nin dün Twitter'da paylaştığı, 2014'te jandarma tarafından öldürülen Remi Fraisse isimli vatandaşa gönderme yaparak, "Macron'un bir seçmeni daha azaldı" ifadelerine yer verdiği mesajının ülke çapında tepki ve kınamaya yol açtığı belirtildi.

"Terörü övmek suçu" işlediği gerekçesiyle Poussier, Dives-sur-Mer kentinde bulunan evinde gözaltına alındı.

Partiden uzaklaştırıldı

Poussier'nin partisi Aşırı sol Boyun Eğmeyen Fransa Partisi tarafından yayımlanan bildiride, Poussier'nin ifadelerinin en ağır şekilde kınandığı ve kendisinin derhal partiden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Trebes ve Carcassonne kentlerinde, 4 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı saldırılarda ağır yaralanan 45 yaşındaki jandarma Arnaud Beltrame, hastanede hayatını kaybetmişti. Beltrame, Super U isimli süpermarketteki rehinelerden birinin yerine geçmiş, bu davranışıyla ulusal kahraman ilan edilmişti.

Beltrame'ın daha önce 4 yıl Fransa cumhurbaşkanlığı sarayı Elysee'de "Cumhuriyet Muhafızı" olarak görev yaptığı ve kısa süre önce bölgede bir terör saldırısı tatbikatını yönettiği öğrenilmişti.

Muhabir: Ömer Aydın


Anahtar Kelimeler:
DünyaFransaIfade özgürlüğüTerörle MücadeleTerörü övmek Suçu
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