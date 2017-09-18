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Fransızların çoğu Macron'un politikalarının zenginlere yaradığını düşünüyor

Fransızların çoğunluğu, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarının zenginlere yaradığı görüşünde.

Fransızların çoğu Macron'un politikalarının zenginlere yaradığını düşünüyor

Fransızların çoğunluğu, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarının zenginlere yaradığı görüşünde.

18 Eylül 2017 Pazartesi 16:29
Fransızların çoğu Macron'un politikalarının zenginlere yaradığını düşünüyor

PARİS (AA) - Fransızların çoğunluğu, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarının zenginlere yaradığı görüşünde.

Liberation gazetesinde yayımlanan Viavoice şirketinin yaptığı araştırmaya göre, Fransızların çoğunluğu Macron hükümetinin soldan çok sağ politikalar izlediğini düşünüyor.

Araştırmaya göre, Macron'un politikalarının özellikle üst gelir düzeyindekilere yaradığı görüşünde olanların oranı yüzde 53 iken, hükümetin bu hafta yasalaştırmayı planladığı çalışma yasa tasarısının çalışanların koşulları üzerinde negatif etkisi olacağını belirtenlerin oranı ise yüzde 58 oldu.

Araştırma katılımcılarının yüzde 68'i yasanın işten çıkarmaları kolaylaştıracağını, yüzde 65'i ise sendikaları zayıflatacağını belirtti.

Çalışma yasası protestolarını destekleyenlerin oranı yüzde 34'te kalırken, protestolara karşı olanların oranı ise yüzde 31 oldu.

Başbakan Edouard Philippe, protesto eylemlerine ve grevlere neden olan çalışma yasa tasarısı konusunda geri adım atmayacaklarını söylemişti.

Yeni çalışma yasası reformuna ve bu tasarının hükümet kararnamesi yöntemiyle değiştirilmesinin planlanmasına karşı çıkanlar, ülkenin çeşitli kentlerinde geçtiğimiz hafta sokaklara dökülmüş, bazı çalışanlar da greve gitmişti. Genel Emek Konfederasyonu eylemlere katılanların yaklaşık 400 bin kişiyi bulduğunu açıklamıştı.

Tasarı ne getiriyor?

Macron'un ülkede yüzde 9,5 oranındaki işsizliğe çare bulacağını belirterek ortaya attığı en önemli seçim vaadi olan tasarı, işverenlerin, işten haksız çıkarmalarda ödenecek tazminatlar için tavan belirlenmesine ve herhangi bir yasal kısıtlamaya maruz kalmaksızın çalışma saatlerini doğrudan işçilerle belirleme özgürlüğü elde etmesine imkan tanıyan düzenlemeler içeriyor.

Tasarıda, 50'den az çalışanı bulunan iş yerlerinde işverenin sendika temsilcisi olmaksızın çalışanla masaya oturabilmesi ve işten çıkarılmalarda itiraz süresinin bir yıl ile sınırlandırılması gibi değişiklikler de yer alıyor.

Öte yandan CGT, 21 Eylül'de ülke çapında bir başka gösteri daha yapılması çağrısında bulunmuştu. Tasarıya karşı çıkan ve bugünkü eyleme destek veren Boyun Eğmeyen Fransa Partisi de 23 Eylül'de başkent Paris'te gösteri düzenlemeyi planlıyor.

Hükümet ise tasarıyı 22 Eylül'de yasalaştırmayı öngörüyor.

Çalışma yasasında geçen yıl yapılan değişiklikler ülkede büyük gösteriler yapılmasına neden olmuştu.

Muhabir: Murat Ünlü

Anahtar Kelimeler:
Çalışma YasasıDünyaFransızIşçi HaklarıKararnameMacron
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