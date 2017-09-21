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FSM Köprüsü'nde Serbest Geçiş Sistemi çalışması başlıyor

FSM Köprüsü Anadolu yakası İstanbul-Edirne yönünde, ihlalli geçişlerin önlenmesi amacıyla Serbest Geçiş Sistemi tesis edilecek.

FSM Köprüsü'nde Serbest Geçiş Sistemi çalışması başlıyor

FSM Köprüsü Anadolu yakası İstanbul-Edirne yönünde, ihlalli geçişlerin önlenmesi amacıyla Serbest Geçiş Sistemi tesis edilecek.

21 Eylül 2017 Perşembe 16:10
FSM Köprüsü'nde Serbest Geçiş Sistemi çalışması başlıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün (FSM) Anadolu yakası İstanbul-Edirne yönünde ihlalli geçişlerin önlenmesi amacıyla Serbest Geçiş Sistemi tesis edileceğinden 23 Eylül saat 22.00'den itibaren köprüde trafiğin iki yönde üçer şerit sağlanacağını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, FSM Köprüsü Anadolu yakası İstanbul-Edirne yönünde, ihlalli geçişlerin önlenmesi amacıyla Serbest Geçiş Sistemi tesis edileceği belirtildi.

Serbest Geçiş Sistemi tesisi kapsamında otoyol üzerinde konstrüksiyonlar (TAK) kurulacağı aktarılan açıklamada, söz konusu TAK'ların altından dört şeritli araç geçişi sağlanacak şekilde çalışmaların tamamlanarak yolun trafiğe açılacağı kaydedildi.

Çalışmaların 23 Eyül saat 22.00'da başlayacağı ve 7 Kasım saat 22.00'da tamamlanacağı belirtilen açıklamada, "Çalışma süresince trafik her iki yönde üçer şerit olarak sağlanacaktır. Çalışmalar sırasında meydana gelebilecek trafik yoğunluğundan sürücülerimizin mağdur olmamaları için alternatif güzergahları (Avrasya Tüneli, 15 Temmuz Şehitler ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri) kullanmaları uygun olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Muhabir: Adem Demir

Anahtar Kelimeler:
AçıklamaFatih Sultan Mehmet KöprüsüSerbest GeçişTürkiyeValilik
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