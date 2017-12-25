Futbol onlar için hem spor hem de yaşama umudu

OSMANİYE (AA) - Suriye'den göç edip sığındıkları Osmaniye'de konteyner kentte kalan gençler büyük tutkuları olan futbol sayesinde hem spor yapma imkanı buluyor hem de yaşadıkları acı dolu günleri unutuyor.

Suriye'nin Lazkiye, Hama ve Bayırbucak bölgelerinden kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Osmaniye'de kurulan konteyner kentte yaşamlarını sürdüren Türkmen gençler, hem kamptaki vakitlerini verimli değerlendirmek hem de çok sevdikleri futbolu devam ettirebilmek için barınma merkezinde kurulan suni çim sahada antrenman yapıyor.

Aralarında ülkelerinde lisanslı şekilde top koşturanların da olduğu gençler, kendilerine sağlanan imkanlar sayesinde düzenli olarak futbol oynayabiliyor.

Düzenli şekilde spor yapabilmek için takım da kuran Suriyeli Türkmen gençler, futbolla adeta hayata tutunuyor.

Ülkesinde amatör ligde futbolculuk yapan, diplomalı futbol antrenörü de olan Reşad Zahid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye Lazkiye kentinden geldiğini söyledi.

Yaşadıkları konteyner kentte sporla ilgili çalışmalar ve projeler yürüttüklerini dile getiren Zahid, bu çalışmalar kapmasında çocuk ve gençlere sadece futbol değil başka branşlarda da eğitimler verdiklerini kaydetti.

Zahid, spor dalları içinde ise en çok futbolu sevdiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Suriye'de amatör ligde oynuyordum. 2 yıllık eğitimin ardından antrenör diploması aldım. Burada çocuk ve gençlere futbol öğreterek spor yapmalarını sağlıyoruz. Takımımızda lisanslı sporcularımız da var. Onlar zaten profesyonel olduğu için bana da yardımcı oluyor ve diğer takım arkadaşlarına örnek oluyorlar. Şu an 18 yaş altı 50, 8-10 yaş arası 40, ana takımda ise 25 olmak üzere toplam 150 çocuk ve gencimize eğitim veriyoruz."

"Futbol benim için hayat"

Lazkiye'den gelen Yasir İddi de futbolu çok sevdiğini ve adeta yaşam biçimi haline geldiğini dile getiren Zahid, "Lazkiye'de profesyonel olarak futbol oynuyordum. 2 yıldır burada futbol oynamaya devam ediyoruz. Antrenmanlar yapıyoruz. Küçükler olsun, gençler olsun futbol konusunda umutluyuz. Ama bunun için destek lazım." diye konuştu.

Konteyner kentte futbol için gerekli altyapının sağlanmasının kendilerini mutlu ettiğini aktaran İddi, "Futbol benim için hayat. Onu hayat gibi görüyorum. Futbol sayesinde yaşadıklarımı unutuyorum." ifadelerini kullandı.

Bayırbucak Türkmenlerinden Ömer Çakal ise kamp ve kamp dışındaki insanların kendilerine çok yardımcı olduğunu ve bunun kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Bu yardımları boşa çıkarmamak için ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Çakal, "Bayırbucak'tan geldim. Orada da futbol oynuyordum. Burada bir saha yapılması bizim için çok güzel oldu. Burada istediğimiz gibi oynuyoruz. Bundan sonra daha fazlasını yapmaya çalışacağız" dedi.