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Galatasaray yatırımcısı çifte bayram yapıyor

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin hisseleri günü yüzde 13,13 kazançla tamamlayarak BIST 100 endeksi içinde en fazla kazandıran hisse senedi oldu.

Galatasaray yatırımcısı çifte bayram yapıyor

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin hisseleri günü yüzde 13,13 kazançla tamamlayarak BIST 100 endeksi içinde en fazla kazandıran hisse senedi oldu.

31 Ağustos 2017 Perşembe 16:01
Galatasaray yatırımcısı çifte bayram yapıyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin hisseleri dünkü hızlı yükselişini bugüne de taşıyarak günü yüzde 13,13 artışla tamamladı.

Salı günkü yüzde 6,23'lük yükselişin ardından bugüne yatay bir başlangıç yapan Galatasaray hisseleri, açılışına ardından tırmanışa geçti ve yüzde 13,13 ile Kurban Bayramı arifesi olması nedeniyle saat 12.40'a kadar işlem gören BIST 100 endeksine dahil hisseler içinde en fazla değer kazanan hisse oldu.

Galatasaray hisselerinin fiyatı gün içinde en yüksek 8,34 TL'yi görmesi sonrasında günü 8,10 TL'den tamamladı. BIST 100 endeksi içinde yer alan hisseler arasında en fazla değer kazananı olan Galatasaray, günün en çok işlem gören hisse senedi olarak da kayıtlara geçti.

Galatasaray'ın toplam piyasa değeri iki işlem gününde yaklaşık 150 milyon lira artarak 875 milyon liraya yükseldi.

Borsada işlem gören diğer spor şirketler arasında Galatasaray'ı yüzde 0,42'lik artışla Beşiktaş, yüzde 0,36'lık primle Trabzonspor ve yüzde 0,22 ile Fenerbahçe izledi.

Analistler, Galatasaray futbol takımının Turkcell Süper Ligindeki ilk 3 haftalık başarılı performansı ve yeni transferlerin şampiyonluk ihtimalini artırdığını belirterek, bunun da borsada alımları güçlendirdiğini ifade etti.

Muhabir: Burhan Sansarlıoğlu

Anahtar Kelimeler:
BIST 100EkonomiGalatasaray
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