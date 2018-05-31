Galatasaray'ın Florya arazisinin de bulunduğu arsa için imzalar atıldı

İSTANBUL (AA) - Emlak Konut GYO tarafından ihalesi gerçekleştirilen ve Öz Er-Ka İnşaat tarafından toplam 2 milyar 250 milyon TL bedelle kazanılan Florya arazisi ihalesinin imza töreni gerçekleştirildi.

Emlak Konut'tan yapılan açıklamaya göre, Emlak Konut GYO tarafından ihalesi gerçekleştirilen ve Öz Er-Ka İnş. Tur. Elekt. Taah. Tic. ve San. AŞ tarafından toplam 2 milyar 250 milyon TL bedelle kazanılan Florya arazisi ihalesinin imza töreni, Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, Öz Er-Ka İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Eşref Keleş, Galatasaray Spor Kulübü Gayrimenkul Geliştirme AŞ Genel Müdürü Mehmet Akif Şener'in katılımıyla gerçekleşti.





- "İmzalar ülkemize ve sektörümüze olan güvenin göstergesi"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, Emlak Konut olarak daha güçlü ekonomi ve daha güçlü Türkiye için var güçleriyle çalıştıklarını belirterek, "2018'in ilk 5 ayında sektöre ve ekonomiye katkı sağlayacak 5,1 milyar TL değerinde ihaleyi başarıyla gerçekleştirdik. Önceki gün attığımız imzayla da THY ile bir araya gelerek Dursunköy'de yaklaşık 10 bin bağımsız bölüm üreteceğimizi duyurduk. İnşallah THY ile gerçekleştireceğimiz proje ile de ekonomimize katkılar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Kurum, bugün de gerek geçmişiyle gerek gelecek potansiyeliyle çok kıymetli olan Galatasaray Spor Kulübü'nün Florya arsası için imzaları attıklarını aktararak, "Böylesi değerli bir arazinin ihalesini başarıyla gerçekleştirmiş olmamız, ülkemize ve sektörümüze olan inancın bir göstergesidir. Bugün atılan imzaların ülkemize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.





- "İstanbul'a yakışır bir proje geliştireceğiz"

Öz Er-Ka İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Eşref Keleş de Öz Er-Ka İnşaat olarak, inşaat sektöründeki 33 yıllık tecrübesiyle, dünyanın en güzel şehirlerinden İstanbul'un en güzel semtlerinden biri olan Florya'da, faaliyete geçirecekleri konut projesi için yaptıkları sözleşmenin hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Keleş, İstanbul'a yakışır bir projeyi hayata geçirmenin heyecanını yaşadıklarını aktararak, "Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı Emlak Konut güvencesiyle gerçekleştireceğimiz bu projenin İstanbul için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Denize uzaklığı yaklaşık 700 metre, yapılması planlanan Millet Bahçesi'ne uzaklığı ise yaklaşık 500 metre olan, site içerisinde az katlı konutlarımızla önemli bir çalışmaya imza atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Proje içerisinde yeşil alanlar, okul ve dini tesislerin de yer alacağını vurgulayan Keleş, şunları kaydetti:

"Projemiz, halihazırda var olan Atatürk Havalimanı'nın yerine yapılması planlanan Millet Bahçesi'nin yapılmasıyla potansiyelini daha da artıracaktır. Öz Er-Ka İnşaat olarak biz bu hayali; doğa ile uyumlu, mimari, mühendislik ve malzeme seçimi yönüyle uluslararası isim yapmış sektörün liderleriyle çalışarak gerçeğe dönüştüreceğimizden dolayı mutluyuz, gururluyuz. Bu projede ayrıca ülke sporumuzun önemli camialarından Galatasaray Spor Kulübü ile iş yapmaktan büyük bir memnuniyet ve mutluluk duyuyoruz. Atılan imzaların tüm paydaşlara hayırlı olmasını diliyorum."





- "Bu projemiz ülkemize fayda sağlayacak"





Galatasaray Spor Kulübü Gayrimenkul Geliştirme AŞ Genel Müdürü Mehmet Akif Şener ise "Florya" adının Galatasaray ile özdeşleşmiş bir bölge olduğuna işaret ederek, "Florya denilince herkes öncelikle Galatasaray tesislerini anımsar. Florya tesisleri bölgenin gelişmesine ciddi katkı vermiştir. Bundan sonrada Emlak Konut güvencesiyle Öz Er-Ka İnşaat'ın geliştireceği proje bölgeye katkılar verecektir." yorumunu yaptı.

Şener, Galatasaray Spor Kulübü'ne büyük fayda sağlayacak bu projenin hem ülke hem de böyle büyük bir taahhüt altına giren Öz Er-Ka İnşaat ve Emlak Konut'a hayırlı olmasını dileyerek, "Allah utandırmasın. Ülkemize fayda getirmesi açısında önemli olacağına inandığımız bu projede kendilerine başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.



