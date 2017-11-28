GAP bölgesinde turizm atağı

ADIYAMAN (AA) - Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, GAP Bölgesi Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Projesi ile GAP illerinin tarih, arkeoloji, kültür, doğal, dini, gastronomik değerlerinin, bölgesel, ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılmasını amaçladıklarını söyledi.

Karahocagil, Adıyaman'daki bir otelde düzenlenen "GAP Bölgesi Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Projesi"nin tanıtım toplantısındaki konuşmasında, Mezopotamya'nın 2023 Türkiye'sinin vazgeçilmez turizm markası haline geleceğini belirtti.

Bölge turizminin geliştirilmesi amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Karahocagil, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz yıl 1,2 milyarı aşkın turist dünyanın çeşitli noktalarına seyahat etmiş, tarihler 2030'u gösterdiğinde bu rakamın dünya genelinde 1,8 milyara ulaşması bekleniyor. Turizm, birçok sektörü geride bırakarak toplam gelirin yüzde 10'unu üreten hizmetlerin de yaklaşık üçte birini oluşturuyor. Projeyle GAP illerinin tarih, arkeoloji, kültür, doğal, dini, gastronomik değerleri, bölgesel, ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılmasını amaçlıyoruz."

Karaocagil, proje kapsamında bölgesel olarak istihdamın artırılmasını hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

"Bizim artık terörle anılmaktan kurtulmamız gerekir"

Konuşmaların ardından Karahocagil, Vali Nurullah Naci Kalkancı, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ve Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, Adıyaman turizminin geliştirilmesi konusunda fikirlerini söyledi.

"Bizim artık terörle anılmaktan kurtulmamız gerekir" diyen Kalkancı, şöyle devam etti:

"En önemli husus budur. Adıyaman'ın terörle ilgisi yok ama bölge olarak ele alındığında bizim konuyu halletmemiz gerekiyor. İnsanların kafasındaki terör algısını kaldırmamız lazım ki turist gelsin. Kente yerli turist dahi gelmiyor. Devletimiz bu konuda kararlı. Terör belasını başımızdan en kısa sürede defedeceğiz. İkinci bir konu ise ulaşımdır. Uluslararası havalimanına sahip olmak gerekiyor. Üçüncüsü ise tanıtım yapmak gerekiyor."

Muhabir: Kemal Karagöz

