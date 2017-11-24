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Garanti Bankası 1,35 milyar dolarlık sendikasyon kredisi aldı

- Kredi, 367 gün vadeli 405 milyon dolar ve 648,5 milyon avroluk dilimlerin yanı sıra, 2 yıl 1 gün vadeli 180 milyon dolarlık dilimden oluştu

Garanti Bankası 1,35 milyar dolarlık sendikasyon kredisi aldı

- Kredi, 367 gün vadeli 405 milyon dolar ve 648,5 milyon avroluk dilimlerin yanı sıra, 2 yıl 1 gün vadeli 180 milyon dolarlık dilimden oluştu

24 Kasım 2017 Cuma 09:49
Garanti Bankası 1,35 milyar dolarlık sendikasyon kredisi aldı

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası, dış ticaretin finansmanında kullanılmak üzere, Kasım 2016'da aldığı 1,35 milyar dolarlık sendikasyon kredisini yeniledi.

Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, bankanın yurt dışı borçlanma programı çerçevesinde yenilediği 1,35 milyar dolarlık sendikasyon kredisi, 367 gün vadeli 405 milyon dolar ve 648,5 milyon avroluk dilimlerin yanı sıra, 2 yıl 1 gün vadeli 180 milyon dolarlık dilimden oluştu.

Krediye 18 ülkeden 38 banka katılım gösterirken, toplam talep 1,43 milyar dolar oldu.

Bank of America Merrill Lynch International Limited, First Abu Dhabi Bank PJSC ve Standard Chartered Bank'ın koordine ettiği kredide, Mizuho Bank Ltd ödeme bankası olarak yer aldı.

Kredinin toplam maliyeti ise 367 gün vadeli dolar dilimi için libor yüzde 1,25 ve avro dilimi için euribor yüzde 1,35 olurken, 2 yıl 1 gün vadeli dolar dilimi için ise libor yüzde 2,20 olarak açıklandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, şunları kaydetti:

"Garanti, bu işlemle uluslararası bankaların ve yatırımcıların Türkiye'de çalışmak isteyeceği ilk banka olma vizyonu doğrultusunda, güçlü muhabir bankacılık ağı, deneyimli ekibi ve iş yaratma kabiliyetindeki başarısıyla sektördeki öncü konumunu bir kez daha kanıtladı. Piyasalardaki dalgalanmalara rağmen, sendikasyon kredisini yüzde 100 yenilemeyi başarmamız ve özellikle belli bir kısmında vadeyi 2 yıla uzatmamız, ekonomimize ve Garanti ile birlikte Türk bankacılık sektörüne uluslararası piyasalarda duyulan güveni de bir kez daha tescilledi."


Anahtar Kelimeler:
Fuat ErbilGaranti BankasıSendikasyon Kredisi
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