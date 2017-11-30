Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
103070
ALTIN
162.295
DOLAR
3.9396
STERLİN
5.2950
EURO
4.6659
Passolig kartlı taraftar sayısı yüzde 30 arttı
Passolig kartlı taraftar sayısı yüzde...
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım: Teknik direktörümüz ve takımımızın arkasındayız
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım: Teknik...
Fenerbahçe 6-Adana Demirspor 0
Fenerbahçe 6-Adana Demirspor 0
Sivasspor, son dakika gölü ile güldü
Sivasspor, son dakika gölü ile...
Fatih Terim'den Galatasaray açıklaması
Fatih Terim'den Galatasaray açıklaması

Garanti Bankası "Türkiye’de Yılın Bankası" seçildi

- Garanti Bankası Genel Müdürü Erbil: - "Uzun yıllardır sektöre birçok alanda öncülük ederek özel bankalar arasında Türkiye'nin lider bireysel bankası olma unvanını taşıyoruz"

Garanti Bankası "Türkiye’de Yılın Bankası" seçildi

- Garanti Bankası Genel Müdürü Erbil: - "Uzun yıllardır sektöre birçok alanda öncülük ederek özel bankalar arasında Türkiye'nin lider bireysel bankası olma unvanını taşıyoruz"

30 Kasım 2017 Perşembe 11:10
Garanti Bankası

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası, Financial Times grubunun finans ve ekonomi dergisi The Banker tarafından "Türkiye'de Yılın Bankası" seçildi.

Garanti Bankası açıklamasına göre, uzman bankacı ve analistlerin objektif görüşlerine dayanılarak yapılan değerlendirmede, mali performans, risk yönetimi, yeni teknolojilerin kullanımı ve aynı sektördeki diğer kurumlardan farklılaşma stratejileri dikkate alınıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, Garanti Bankası'nın güçlü mali performansı ve yenilikçi hizmet anlayışıyla "Türkiye'de Yılın Bankası" ödülüne layık görüldüğünü belirtti. Değerlendirmede, sağlam bilanço yapılarının yanı sıra, teknolojiyi iş süreçlerini iyileştirmede ve müşteri memnuniyetini artırmada etkin kullanmalarının da önemli bir rolü olduğunu dile getiren Erbil, "Uzun yıllardır sektöre birçok alanda öncülük ederek özel bankalar arasında Türkiye'nin lider bireysel bankası olma unvanını taşıyoruz. Bu durumun bağımsız ve dünya çapında prestijli bir kurum tarafından bir kez daha tanınarak bir ödülle taçlandırılmasından mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki yıllarda da sermayemizi koruyarak, müşteri deneyimini geliştirerek, ekonomiye hız kesmeden destek olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Garanti BankasıGaranti Bankası "Türkiye’de Yılın Bankası" Seçildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk Telekom'dan girişimcilere yeni platform müjdesi
Türk Telekom'dan girişimcilere yeni platform müjdesi
'İş sağlığı güvenliğinde Türkiye iyi bir noktaya geldi'
'İş sağlığı güvenliğinde Türkiye iyi bir noktaya geldi'
'Türkmenlerin varoluşu Türkiye'nin varlığına bağlıdır'
'Türkmenlerin varoluşu Türkiye'nin varlığına bağlıdır'
Turkcell 10 Gbps’lik fiberi evlere getiriyor
Turkcell 10 Gbps’lik fiberi evlere getiriyor
Denizbank Genel Müdürü Ateş:
Denizbank Genel Müdürü Ateş:
Sur Yapı, Antalya projesinin ön satışına başladı
Sur Yapı, Antalya projesinin ön satışına başladı
Asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor
Asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor
Hamas ve Fetih'ten görev teslim adımının ertelenmesi talebi
Hamas ve Fetih'ten görev teslim adımının ertelenmesi talebi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim