İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası, Financial Times grubunun finans ve ekonomi dergisi The Banker tarafından "Türkiye'de Yılın Bankası" seçildi.

Garanti Bankası açıklamasına göre, uzman bankacı ve analistlerin objektif görüşlerine dayanılarak yapılan değerlendirmede, mali performans, risk yönetimi, yeni teknolojilerin kullanımı ve aynı sektördeki diğer kurumlardan farklılaşma stratejileri dikkate alınıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, Garanti Bankası'nın güçlü mali performansı ve yenilikçi hizmet anlayışıyla "Türkiye'de Yılın Bankası" ödülüne layık görüldüğünü belirtti. Değerlendirmede, sağlam bilanço yapılarının yanı sıra, teknolojiyi iş süreçlerini iyileştirmede ve müşteri memnuniyetini artırmada etkin kullanmalarının da önemli bir rolü olduğunu dile getiren Erbil, "Uzun yıllardır sektöre birçok alanda öncülük ederek özel bankalar arasında Türkiye'nin lider bireysel bankası olma unvanını taşıyoruz. Bu durumun bağımsız ve dünya çapında prestijli bir kurum tarafından bir kez daha tanınarak bir ödülle taçlandırılmasından mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki yıllarda da sermayemizi koruyarak, müşteri deneyimini geliştirerek, ekonomiye hız kesmeden destek olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.