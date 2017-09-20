Garanti Bankası'ndan Fransa'daki davaya ilişkin açıklama

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası Fransa'da taraf olduğu davaya ilişkin verilen karara karşı tüm yasal aksiyonları almayı planladığını duyurdu.

Garanti Bankası'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında Paris'teki Finansal Suçlar konularında yetkili Tribunal De Grande Instance mahkemesinde devam eden ve karbon emisyon kotalarının ticaretinden kaynaklanan vergi kaçakçılığı ile ilgili yasal sürece ilişkin daha önce yapmış oldukları özel durum açıklamaları anımsatıldı.

Bu davaya Garanti Bankası'nın dahil edilmesinin nedeninin ise vergi kaçakçılığıyla suçlanan kişilerin bankacılık sisteminden yararlanmalarına yardımcı olması iddiası olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mahkeme vermiş olduğu kararda, vergi kaçakçılığı yapmış olan bu şahısların Türkiye'de hesap açmaya ve bankacılık hizmetlerinden yararlanmaya başladığı dönemlere ilişkin bankamızın almış olduğu aksiyonlar nedeniyle 2008 ve 2009 başındaki dönem için beraatine, 2009 ortalarında yapılan hesap kapama işlemlerinin yapıldığı döneme ilişkin ise ilgili yerel mevzuat ve düzenlemeleri dikkate almadan 8 milyonluk avroluk bir adli para cezasına hükmetmiştir. Bu gelişmeye ek olarak Fransız Hazinesi vergi kaçakçılığından dolayı vergi ziyaına neden olan tüm davalılardan vergi kaybının tahsili talebinde bulunmuştur. Buna bağlı olarak bankamızın da 25 milyon avroya kadar bir tazminat ödemesi söz konusu olabilecektir."

Açıklamada, bankanın verilen bu kararın yanlış ve yersiz olduğunu, temyiz sürecine ilişkin gerekli tüm yasal aksiyonları almayı planladığı bildirildi.

Banka yönetiminin söz konusu olayda hukuken yapmakla yükümlü olduğu tüm işlemleri eksiksiz yerine getirdiği vurgulanan açıklamada, "Bankamız herhangi bir dayanağı olmayan bu haksız ceza ve tazminat kararının temyiz aşamasında bozulacağına inanmaktadır." ifadesine yer verildi.