Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 35°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
105201
ALTIN
146.813
DOLAR
3.4719
STERLİN
4.6972
EURO
4.1683
Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin
Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin
Kayserispor tur atladı
Kayserispor tur atladı
Marsel İlhan'dan ilk turda veda
Marsel İlhan'dan ilk turda veda
Berbatov'un hedefi federasyon başkanlığı
Berbatov'un hedefi federasyon başkanlığı
Barcelona Lassa'dan Navarro'ya 10 yıllık sözleşme
Barcelona Lassa'dan Navarro'ya 10 yıllık...

Garanti Bankası'ndan Fransa'daki davaya ilişkin açıklama

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası Fransa'da taraf olduğu davaya ilişkin verilen karara karşı tüm yasal aksiyonları almayı planladığını duyurdu. Garanti Bankası'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında Paris'teki...

Garanti Bankası'ndan Fransa'daki davaya ilişkin açıklama

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası Fransa'da taraf olduğu davaya ilişkin verilen karara karşı tüm yasal aksiyonları almayı planladığını duyurdu. Garanti Bankası'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında Paris'teki...

20 Eylül 2017 Çarşamba 13:48
Garanti Bankası'ndan Fransa'daki davaya ilişkin açıklama

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası Fransa'da taraf olduğu davaya ilişkin verilen karara karşı tüm yasal aksiyonları almayı planladığını duyurdu.

Garanti Bankası'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında Paris'teki Finansal Suçlar konularında yetkili Tribunal De Grande Instance mahkemesinde devam eden ve karbon emisyon kotalarının ticaretinden kaynaklanan vergi kaçakçılığı ile ilgili yasal sürece ilişkin daha önce yapmış oldukları özel durum açıklamaları anımsatıldı.

Bu davaya Garanti Bankası'nın dahil edilmesinin nedeninin ise vergi kaçakçılığıyla suçlanan kişilerin bankacılık sisteminden yararlanmalarına yardımcı olması iddiası olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mahkeme vermiş olduğu kararda, vergi kaçakçılığı yapmış olan bu şahısların Türkiye'de hesap açmaya ve bankacılık hizmetlerinden yararlanmaya başladığı dönemlere ilişkin bankamızın almış olduğu aksiyonlar nedeniyle 2008 ve 2009 başındaki dönem için beraatine, 2009 ortalarında yapılan hesap kapama işlemlerinin yapıldığı döneme ilişkin ise ilgili yerel mevzuat ve düzenlemeleri dikkate almadan 8 milyonluk avroluk bir adli para cezasına hükmetmiştir. Bu gelişmeye ek olarak Fransız Hazinesi vergi kaçakçılığından dolayı vergi ziyaına neden olan tüm davalılardan vergi kaybının tahsili talebinde bulunmuştur. Buna bağlı olarak bankamızın da 25 milyon avroya kadar bir tazminat ödemesi söz konusu olabilecektir."

Açıklamada, bankanın verilen bu kararın yanlış ve yersiz olduğunu, temyiz sürecine ilişkin gerekli tüm yasal aksiyonları almayı planladığı bildirildi.

Banka yönetiminin söz konusu olayda hukuken yapmakla yükümlü olduğu tüm işlemleri eksiksiz yerine getirdiği vurgulanan açıklamada, "Bankamız herhangi bir dayanağı olmayan bu haksız ceza ve tazminat kararının temyiz aşamasında bozulacağına inanmaktadır." ifadesine yer verildi.

Anahtar Kelimeler:
DavaGaranti BankasıKAPParis'teki Finansal Suçlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esenler'de Ahilik Haftası etkinliği
Esenler'de Ahilik Haftası etkinliği
Türkiye'den Meksika'ya destek mesajı
Türkiye'den Meksika'ya destek mesajı
Gerizim Dağı'nın 'gizemli halkı' Samiriler
Gerizim Dağı'nın 'gizemli halkı' Samiriler
S-400 yetenekleriyle dikkati çekiyor
S-400 yetenekleriyle dikkati çekiyor
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan liselere geçişte yeni model açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan liselere geçişte yeni model açıklaması
'Mevcut 3 milyar avronun ardından ikincisini görüşeceğiz'
'Mevcut 3 milyar avronun ardından ikincisini görüşeceğiz'
Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 9 tutuklama
Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 9 tutuklama
FETÖ'nün 'mahrem imamları'na operasyon: 30 gözaltı
FETÖ'nün 'mahrem imamları'na operasyon: 30 gözaltı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim