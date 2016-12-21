Gazete dağıtım şirketlerinde süpriz değişiklikler

Gazete dağıtım şirketleri Turkuvaz Dağıtım ve Yaysat’ta süpriz değişikliler olmaya devam ediyor.Bir süre önce Turkuvaz Dağıtım Pazarlama’da uzun yıllar hizmet veren Genel Müdür Faruk Önen yerini genel müdür yardımcısı İsmail Albayrak’a bırakmıştı.
Yaysat ve Turkuvaz Dağıtım'da süpriz değişiklikler
Gazete dağıtım şirketleri Turkuvaz Dağıtım ve Yaysat yeni yıl öncesi süpriz istifalar ile sarsıldı.
Türkiye'nin en eski gazete dergi dağıtım kuruluşu Yaysat'ta istifa depremi. Milliyet Gazetesi'nin dağıtım ağını Turkuaz Dağıtım'a vermesinin ardından Yaysat Genel Müdürü Hakan Urhan görevinden istifa etti. Yaysat çalışanlarının ise Hürriyet Gazetesi ana binasına taşınma hazırlığı sürüyor.
Geçtiğimiz günlerde benzer bir operasyon da Turkuaz Dağıtım'da yaşanmıştı. Turkuaz Dağıtım Genel Müdürü Faruk Önen görevinden istifa etmiş, yerin Genel Müdür Yardımcısı İsmail Albayrak'a bırakmıştı.
1959 yılında kurulan GAMEDA'nın (Gazete Mecmua Dağıdım Ltd. Şti) kapanmasının ardından 1992 yılında kurulan YAYSAt, Milliyet ve Türkiye Gazetesi'nin dağıtıyla sektöre girmiş, ardından Doğıan Grubu bünyesine katılmıştı. YAYSAT halen Türkiye'de çıkan süreli yayınların yüzde 54'nün dağıtım ve satış ağına sahip.
Gazete dağıtım şirketleri Turkuvaz Dağıtım Dağıtım Pazarlama’da uzun yıllar hizmet veren Genel Müdür Faruk Önen yerini genel müdür yardımcısı İsmail Albayrak’a bırakmıştı.