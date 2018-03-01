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Gazeteci cinayetinde İtalyan iş adamı ve akrabalarına gözaltı

Gazeteci Kuciak'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma çerçevesinde İtalyan iş adamı Antonin Vadala ve çok sayıda akrabası gözaltına alındı.

Gazeteci cinayetinde İtalyan iş adamı ve akrabalarına gözaltı

Gazeteci Kuciak'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma çerçevesinde İtalyan iş adamı Antonin Vadala ve çok sayıda akrabası gözaltına alındı.

01 Mart 2018 Perşembe 19:00
Gazeteci cinayetinde İtalyan iş adamı ve akrabalarına gözaltı

BRATİSLAVA (AA) - Slovakya'nın güneybatısında yer alan Velka Maca kasabasındaki evinde kız arkadaşıyla öldürülen gazeteci Jan Kuciak'ın cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İtalyan iş adamı Antonin Vadala ve çok sayıda akrabasının gözaltına alındığı duyuruldu.

Slovak medyasında yer alan haberlere göre, ülkede yolsuzluklar üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Kuciak'ın ölümünü soruşturan emniyet güçleri, İtalyan iş adamını sorgulamak üzere gözaltına aldı.

Emniyet Müdürü Tibor Gasbar, basına yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki İtalyan asıllı ailelere yönelik geniş çaplı operasyonların düzenlendiğini, iş adamı Vadala'nın yanı sıra en az 10 kişinin daha sorgulanmak üzere emniyet binasına getirildiğini söyledi.

Gazeteci Kuciak ve kız arkadaşı geçen pazar günü silahla vurularak öldürülmüş, bunun üzerine Kültür Bakanı Marek Madaric, ülkesinde bir gazetecinin öldürülmesini kabullenemediğini belirterek istifa etmişti.

Muhabir: Aşkın Kıyağan


Anahtar Kelimeler:
CinayetDünyaGazeteciSlovakya
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